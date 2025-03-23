Ворог зазнає найбільших втрат на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку наразі фіксується найбільша інтенсивність ворожих атак, втім також Сили оборони активно знищують ворога.

Про це в телеефірі повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найбільш актуальним залишається Покровський напрямок. Там - найбільша інтенсивність ворожих атак, але, з іншого боку, там найбільша ефективність знищення ворога. Актуальними також залишаються Новопавлівський напрямок, Краматорський та Торецький, це - міські бої у Часовому Яру та Торецьку зокрема", - сказав він.

За словами речника, серед актуальних напрямків є і Лиманський та Куп’янський, де росіяни намагаються здебільшого свої сили накопичувати на правому березі річки Оскіл.

"Харківський напрямок теж залишається актуальним. Тому у принципі на всій зоні у нас … відбуваються боєзіткнення", - зазначив Трегубов.

За його даними, наразі найбільше ресурсу у противника сконцентровано на Покровському напрямку і сусідньому з ним Новопавлівському.

За словами речника, серед актуальних напрямків є і Лиманський та Куп’янський, де росіяни намагаються здебільшого свої сили накопичувати на правому березі річки Оскіл.

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"Харківський напрямок теж залишається актуальним. Тому у принципі на всій зоні у нас … відбуваються боєзіткнення", - зазначив Трегубов.

За його даними, наразі найбільше ресурсу у противника сконцентровано на Покровському напрямку і сусідньому з ним Новопавлівському.

"Там вони активно намагаються задіювати все, що у них є. Той самий Покровський у них уже найменш успішний, так вийшло. Взагалі, незважаючи на те, що саме його росіяни зробили ключовим своїм напрямком, саме там вони, я б сказав, гарячіше за все обпеклись", - заявив речник.

Відповідаючи на питання, чи доречно стверджувати, що росіяни відновили темпи своїх спроб просуватися довкола Покровська, Трегубов пояснив, що так казати доречно лише частково.

"Справа у тому, що впродовж перших місяців цього року, січня та лютого, вони і справді фактично проводили там велику кампанію, коли ну дуже значні сили кинули на спробу захопити Покровськ. Зараз такої інтенсивності немає. Просто після того, як ці їхні спроби були відбиті, на самому початку березня кількість боєзіткнень різко впала, дуже різко, до дуже низької. І Покровськ на деякі моменти вперше випав з найбільш актуального напрямку", - поінформував він.

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За словами Трегубова, тепер "трішки відновилася статистика", але все одно не до показників, умовно кажучи, лютого.

"І мені здається, що до показників умовного лютого їм ще дуже далеко просто тому, що вони зазнали настільки великих втрат, що якось це відновити, принаймні найближчим часом, буде важко. Та Покровськ залишається для них актуальним напрямком. Так чи інакше їм потрібно буде лізти, якщо вони хочуть досягти тих цілей, які вони перед собою поставили та озвучили", - пояснив він.

Речник сказав, що це не означає, що росіян там хтось збирається пропускати, і запевнив, що там якраз дуже добре налагоджена оборона.

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