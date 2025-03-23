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Новини Відео Обстріли України
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Росіяни випустили більш ніж 1580 КАБів, майже 1100 дронів і 15 ракет по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Російські війська продовжують атакувати населені пункти України із застосуванням керованих авіаційних бомб, ударних дронів та ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що лише протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів.

"Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, є дитина серед них. У Києві життя трьох людей забрала ця атака, серед них – батько і його п’ятирічна дочка. Вчора в Запоріжжі загинуло троє людей. Родина: тато, мама та 17-річна донька. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - написав президент.

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Зеленський також наголосив, що такі атаки відбуваються щодня.

"За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей. У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована", - додав він.

Крім того, президент закликав до нових рішень, нового тиску на Москву, щоб припинити такі удари і цю війну.

"Маємо посилювати Україну та нашу армію – більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну", - підсумував Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23659) обстріл (28183) ракети (4000) КАБ (345) Шахед (932)


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Топ коментарі
+12
дякую підрахую- це ж твоя робота зачитувати наслідки твоїх про.бали?
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23.03.2025 12:02
+12
Коли воно разом з своєю зеленою шоблою вже піде, прокляття
Походу всю Україну з собою в яму забере
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23.03.2025 12:34
+8
Зелений... ас!
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23.03.2025 12:08
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дякую підрахую- це ж твоя робота зачитувати наслідки твоїх про.бали?
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23.03.2025 12:02 Відповісти
Зелений... ас!
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23.03.2025 12:08 Відповісти
Зеленський за 6 років випустив +100500 відосиків.
К@ц@пи нищать українців фізично, а гарант-морально.
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23.03.2025 12:21 Відповісти
Для протидії потрібно ще потужніше посилити загонами угорсько-румунську лінію кордону.
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23.03.2025 12:24 Відповісти
більше зарплату підняти поліціянтам та прокурорам-інвалідам.
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23.03.2025 12:41 Відповісти
Так завжди буває, Вова коли Верховний Головнокамандувач під час гібридной війни готує країну до великій війни, а не до шашликів.
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23.03.2025 12:30 Відповісти
одне питання до зєлі! Де блд українські КАБи ???
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23.03.2025 12:34 Відповісти
КАБ запускается с максимальной высоты (чем выше ему падать, тем дальше он сможет планировать).

Если украинский самолет окажется на максимальной высоте на дальности пуска каба от линии фронта - он попадет под атаку наверное десятка зрк и истребителей. Такой себе "одноразовый бомбардировщик".

Сейчас авиация ВСУ старается вблизи фронта прижиматься к земле, скрываясь за горизонтом.
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23.03.2025 13:37 Відповісти
КАБ летить близько 70 км, можна було на 0-20 км від ЛБЗ бити по укрєпам та скупченню ворога.
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23.03.2025 17:10 Відповісти
В истребителей есть ракеты на 300+ километров. У С400 - на 400. Уже был минимум 1 случай когда самолёт ВСУ сбили за 200 с лишним км от линии фронта.
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23.03.2025 17:54 Відповісти
400км це дуже натянуто, і за умови, якщо є наведення від літака РЛС А 50. а так с400 обмежена радіогоризонтом. А літаки А50 Україна добре прорідила, їх зараз не видно.
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23.03.2025 19:48 Відповісти
с400 ограничено радиогоризонтом

 КАБ надо запускать с высоты более 10 километров. На 400 км это будет гораздо выше горизонта. Да и не будет ЗРК стоять в 300 км от линии фронта. Скорее километров 100 - 150. И когда носитель КАБа выйдет на рубеж пуска - до ЗРК будет километров 200. Он его скорее всего увидит уже на высоте пары км.

А50 уже в этом году вылетали на разведку.
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23.03.2025 22:07 Відповісти
а, так ти кацапюра? з разних айпі тут треся? аналоГовнєт розхвалюєш?)
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23.03.2025 22:08 Відповісти
ніт
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23.03.2025 18:44 Відповісти
Коли воно разом з своєю зеленою шоблою вже піде, прокляття
Походу всю Україну з собою в яму забере
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23.03.2025 12:34 Відповісти
Воно завхоза в оае с американцями послало домовлятися щоб його і завгоспа нетрогали , після цього можливо.
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23.03.2025 13:18 Відповісти
Счетовод Вотруба, билят.
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23.03.2025 13:06 Відповісти
Вітаю, в Україні у 2019 році вибрали найпотужнішого,найвеличнішого статиста,а не презедента.
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23.03.2025 13:20 Відповісти
Статист вийшов на арену.....
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23.03.2025 14:33 Відповісти
Героїчно підрахував! А скільки слуги ВКРАЛИ за тиждень?
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23.03.2025 14:46 Відповісти
 
 