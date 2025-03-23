Росіяни випустили більш ніж 1580 КАБів, майже 1100 дронів і 15 ракет по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Російські війська продовжують атакувати населені пункти України із застосуванням керованих авіаційних бомб, ударних дронів та ракет.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що лише протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів.
"Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, є дитина серед них. У Києві життя трьох людей забрала ця атака, серед них – батько і його п’ятирічна дочка. Вчора в Запоріжжі загинуло троє людей. Родина: тато, мама та 17-річна донька. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - написав президент.
Зеленський також наголосив, що такі атаки відбуваються щодня.
"За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей. У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована", - додав він.
Крім того, президент закликав до нових рішень, нового тиску на Москву, щоб припинити такі удари і цю війну.
"Маємо посилювати Україну та нашу армію – більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну", - підсумував Зеленський.
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К@ц@пи нищать українців фізично, а гарант-морально.
Если украинский самолет окажется на максимальной высоте на дальности пуска каба от линии фронта - он попадет под атаку наверное десятка зрк и истребителей. Такой себе "одноразовый бомбардировщик".
Сейчас авиация ВСУ старается вблизи фронта прижиматься к земле, скрываясь за горизонтом.
КАБ надо запускать с высоты более 10 километров. На 400 км это будет гораздо выше горизонта. Да и не будет ЗРК стоять в 300 км от линии фронта. Скорее километров 100 - 150. И когда носитель КАБа выйдет на рубеж пуска - до ЗРК будет километров 200. Он его скорее всего увидит уже на высоте пары км.
А50 уже в этом году вылетали на разведку.
Походу всю Україну з собою в яму забере