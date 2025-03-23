Пошкоджено офіс редакції OBOZ.UA унаслідок атаки "шахедів" на Київ. ФОТОрепортаж
У ніч проти 23 березня унаслідок атаки росіян на Київ у будівлі редакції OBOZ.UA вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, серйозних пошкоджень зазнала студія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті OBOZ.UA.
Під час нічної атаки росіян у ніч проти 23 березня під ударом опинився Голосіївський район, де розташовано офіс OBOZ.UA. Унаслідок ворожої дронової атаки суттєвих пошкоджень зазнала сусідня з редакцією будівля, там спалахнула пожежа і загинули двоє людей: батько та його 5-річна дитина.
"Зачепило й офіс нашого видання. У частині будівлі, де розташовано редакцію OBOZ.UA, вибуховою хвилею повибивало вікна та двері", - ідеться в повідомленні.
Однак найсерйозніших руйнувань зазнала студія OBOZ.UA, звідки до початку повномасштабного вторгнення РФ велося мовлення Oboz TV.
Шахедна атака на Київ 23 березня 2025 року
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ загинуло 3 людини, серед них - 5-річна дитина, постраждали 10 людей. Є наслідки в шести районах.
Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.
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Хух... Хоч не Офіс Президента. А то я вже за Єрмака почав переживати.
не дякуйте
Та насрати на той обоз.
Хто вони такі?
Двері з вікнами повибивало?
І шо?
Насрать!
Дитину вбило поруч - новини тільки так, між іншим.
Чи, наприклад, новина - """..на фронті загинув журналіст..."""
За сантехніка, столяра, медика, водія чи юриста не напишуть. А от журналіст.....
Та йдіть ви нахєр.
Журнашлюхи ухилянтські!
от, скільки загинуло інженерів?
а, журналіст, це огого....
шо б я так жил....
Вибачте скоро на українській мові ви не найдете назви
Товару в магазині
Так собі замаскувались і діють для кацапур потайки.
Діп стейт теж та сама контора? На русаків працюють???
Писали, що цей діп стейт здає кацапам всі наші позиції.
Тому його взагалі закрити хотіли.