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Новини Атака шахедів на Київ Атака дронів на Київ
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Пошкоджено офіс редакції OBOZ.UA унаслідок атаки "шахедів" на Київ. ФОТОрепортаж

У ніч проти 23 березня унаслідок атаки росіян на Київ у будівлі редакції  OBOZ.UA вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, серйозних пошкоджень зазнала студія. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті OBOZ.UA.

Під час нічної атаки росіян у ніч проти 23 березня під ударом опинився Голосіївський район, де розташовано офіс OBOZ.UA. Унаслідок ворожої дронової атаки суттєвих пошкоджень зазнала сусідня з редакцією будівля, там спалахнула пожежа і загинули двоє людей: батько та його 5-річна дитина.

"Зачепило й офіс нашого видання. У частині будівлі, де розташовано редакцію OBOZ.UA, вибуховою хвилею повибивало вікна та двері", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито 97 зі 147 "Шахедів", ще 25 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

23.03 постраждав офіс OBOZ.UA
23.03 постраждав офіс OBOZ.UA
23.03 постраждав офіс OBOZ.UA

Однак найсерйозніших руйнувань зазнала студія OBOZ.UA, звідки до початку повномасштабного вторгнення РФ велося мовлення Oboz TV.

23 березня 2025 року шахеди пошкодили офіс OBOZ.UA
23 березня 2025 року шахеди пошкодили офіс OBOZ.UA
23 березня 2025 року шахеди пошкодили офіс OBOZ.UA
23 березня 2025 року шахеди пошкодили офіс OBOZ.UA
23 березня 2025 року шахеди пошкодили офіс OBOZ.UA
23 березня 2025 року шахеди пошкодили офіс OBOZ.UA

Шахедна атака на Київ 23 березня 2025 року

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ загинуло 3 людини, серед них - 5-річна дитина, постраждали 10 людей. Є наслідки в шести районах.

Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.

Автор: 

ЗМІ (1357) руйнування (253) Повітряні атаки на Київ (735) Шахед (932)


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Топ коментарі
+10
свого часу це був розсадник Чівокуньскої вати ...
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23.03.2025 11:51
+9
Знаєте, що бісить? Як журналісти підтримують свою касту.
Та насрати на той обоз.
Хто вони такі?
Двері з вікнами повибивало?
І шо?
Насрать!
Дитину вбило поруч - новини тільки так, між іншим.

Чи, наприклад, новина - """..на фронті загинув журналіст..."""
За сантехніка, столяра, медика, водія чи юриста не напишуть. А от журналіст.....
Та йдіть ви нахєр.
Журнашлюхи ухилянтські!
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23.03.2025 12:46
+7
Перед виборами такі писаки потрібні, то ж відновлять швидко за бюджетні гроші. Це ж не Охматдит
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23.03.2025 11:56
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Це все масовані атаки рашистів на гражданські об'єкти це все результат ваших переговорів з рашистами. Всі переговори рашисти супроводжують великим кровопролиттям мирного населення щоб противник був більш зговорчивим на переговорах. Тому відповідальність за всі жетви потрібно покласти на тих хто ці переговори організовує
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23.03.2025 11:39 Відповісти
а в 22-24 роках не було атак на цивільні об'єкти? ти ботяра.
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23.03.2025 11:57 Відповісти
Так, згоден. Орнанізовує амерський трампогандон, у нього вже рукі у крові по зап'ястя. Далі лікті і вся його стара туша буде у крові. Смерть ворогам! рашен & амер. Москалі то ясно, а ці гадюки..
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24.03.2025 07:02 Відповісти
Міша Бродський не постраждав?
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23.03.2025 11:40 Відповісти
теж переймаюсь чи зможе воно після цього й далі зализувати бубочку, оскільки там вже має бути мозоль...
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23.03.2025 12:14 Відповісти
Цей зрадник мабуть вже давно здриснув... Давно про нього нічого не чув!
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23.03.2025 13:57 Відповісти
Пошкоджено офіс редакції OBOZ.UA Джерело: https://censor.net/ua/n3542735
***********
Хух... Хоч не Офіс Президента. А то я вже за Єрмака почав переживати.
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23.03.2025 11:50 Відповісти
свого часу це був розсадник Чівокуньскої вати ...
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23.03.2025 11:51 Відповісти
Обозз… так міг назвати своє дітище мафіозі наркоторгівлі. А воно так і є. Бродський мав би сидіти давно у тюрмі , а його Обоз прикритим.
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23.03.2025 11:52 Відповісти
Перед виборами такі писаки потрібні, то ж відновлять швидко за бюджетні гроші. Це ж не Охматдит
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23.03.2025 11:56 Відповісти
Обоз це від московського нарєчія, тому потрібно перейменувати ogla.ua
не дякуйте
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23.03.2025 12:08 Відповісти
був обоСреватель, а тепер ОПоЗасос.
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23.03.2025 12:16 Відповісти
Головне, щоб матрасне виробництво не постраждало.
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23.03.2025 12:43 Відповісти
Знаєте, що бісить? Як журналісти підтримують свою касту.
Та насрати на той обоз.
Хто вони такі?
Двері з вікнами повибивало?
І шо?
Насрать!
Дитину вбило поруч - новини тільки так, між іншим.

Чи, наприклад, новина - """..на фронті загинув журналіст..."""
За сантехніка, столяра, медика, водія чи юриста не напишуть. А от журналіст.....
Та йдіть ви нахєр.
Журнашлюхи ухилянтські!
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23.03.2025 12:46 Відповісти
хто на шо вчився!
от, скільки загинуло інженерів?
а, журналіст, це огого....
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23.03.2025 13:16 Відповісти
Обоз УА ..тільки я не знаю шо це за хрєнь?
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23.03.2025 13:09 Відповісти
ти, не знаєш моню бродського?
шо б я так жил....
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23.03.2025 13:15 Відповісти
Мені.. подобаютья... Назви на англійській мові
Вибачте скоро на українській мові ви не найдете назви
Товару в магазині
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23.03.2025 13:59 Відповісти
Ви щось проти англійської мови, мови наших партнерів по коаліції маєте??? Чи може Вам рузькая довподоби??? Англійська не сподобалась, бачиш-но!
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23.03.2025 15:30 Відповісти
А літера Z в назві вас не дратує? Хай ті писаки-сцакі рембрендінг роблять - obo3.ua. 3 - цифра, таке ім'я інет проглотить.
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24.03.2025 07:25 Відповісти
Так ось що це за лайно!
Так собі замаскувались і діють для кацапур потайки.
Діп стейт теж та сама контора? На русаків працюють???
Писали, що цей діп стейт здає кацапам всі наші позиції.
Тому його взагалі закрити хотіли.
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24.03.2025 08:02 Відповісти
І чиїх це все буде???
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23.03.2025 15:29 Відповісти
як і все інше - їхнє
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23.03.2025 16:13 Відповісти
Жидомасонів діп стейта
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24.03.2025 07:26 Відповісти
 
 