Пошкоджено офіс редакції OBOZ.UA унаслідок атаки "шахедів" на Київ. ФОТОрепортаж

У ніч проти 23 березня унаслідок атаки росіян на Київ у будівлі редакції OBOZ.UA вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, серйозних пошкоджень зазнала студія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті OBOZ.UA.

Під час нічної атаки росіян у ніч проти 23 березня під ударом опинився Голосіївський район, де розташовано офіс OBOZ.UA. Унаслідок ворожої дронової атаки суттєвих пошкоджень зазнала сусідня з редакцією будівля, там спалахнула пожежа і загинули двоє людей: батько та його 5-річна дитина.

"Зачепило й офіс нашого видання. У частині будівлі, де розташовано редакцію OBOZ.UA, вибуховою хвилею повибивало вікна та двері", - ідеться в повідомленні.

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Однак найсерйозніших руйнувань зазнала студія OBOZ.UA, звідки до початку повномасштабного вторгнення РФ велося мовлення Oboz TV.













Шахедна атака на Київ 23 березня 2025 року

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ загинуло 3 людини, серед них - 5-річна дитина, постраждали 10 людей. Є наслідки в шести районах.

Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.