УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11152 відвідувача онлайн
Новини Фото Вбивство Олександра Плахотніка
3 625 6

Вбивство ексвіцемера Кам’янського Плахотніка: підозрюваного затримали на Львівщині. ФОТОрепортаж

Чоловіку на Дніпропетровщині повідомили про підозру у вбивстві ексзаступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка.

Про це повідомив Департамент комунікацій Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті розшукових заходів підозрюваного виявили у Львівській області. Ним виявився 54-річний житель Кам’янського, який був знайомий з жертвою. Аби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив авто, яким користувався та втік до іншої області. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси, електронні носії, мобільні телефони, камуфляжний одяг, гранату Ф-1 та запал", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали 29 березня 2025 року

1 квітня слідчі слідчого управління ГУНП В Дніпропетровській області повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що правоохоронці виявили тіло чоловіка на узбіччі автодороги у Дніпропетровській області з вогнепальним пораненням голови. Йдеться про ексвіцемера та місцевого депутата від партії "Батьківщина" Олександра Плахотнікаякий раніше був генеральним директором "Міськводоканалу" і бізнес-партнером братів Дубінських.

Читайте: Підозрюваний у вбивстві Ганула Шалаєв тривалий час перебував на лікуванні і не прибув із відпустки, - 28 ОМБр

Вбивство Олександра Плахотніка. Повідомлено про підозру чоловіку
Вбивство Олександра Плахотніка. Повідомлено про підозру чоловіку
Вбивство Олександра Плахотніка. Повідомлено про підозру чоловіку
Вбивство Олександра Плахотніка. Повідомлено про підозру чоловіку
Вбивство Олександра Плахотніка. Повідомлено про підозру чоловіку

Автор: 

вбивство (3083) Кам’янське (24) Офіс Генпрокурора (3245) Дніпропетровська область (3701) Кам’янський район (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повертав борги - хочеш нажити ворога - позич иому гроші
показати весь коментар
02.04.2025 11:19 Відповісти
- Не люблю брать в долг: берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.

- А я не люблю давать в долг: даешь друзьям на пару дней, а забираешь с муд@ков годами.
показати весь коментар
02.04.2025 11:33 Відповісти
Вішати треба, усіх причетних до убивства!
Око за око! Бо оті, з «ДОБРОЧЕСНИХ», так замусолять (безкорисно?) цю справу…
показати весь коментар
02.04.2025 11:35 Відповісти
Щось не поділили....
показати весь коментар
02.04.2025 11:46 Відповісти
дивно, що знайшли..., якійсь аматор, або підставний...
показати весь коментар
02.04.2025 11:56 Відповісти
он як швиденько все знаходять,а злодії з держ бюджету,хабарники,контрабандисти,зрадники-або спокійно працюють,дальше крадуть,або виїзжають за кордон---і ніхто їх не може зловити
показати весь коментар
02.04.2025 12:23 Відповісти
 
 