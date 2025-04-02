Вбивство ексвіцемера Кам’янського Плахотніка: підозрюваного затримали на Львівщині. ФОТОрепортаж

Чоловіку на Дніпропетровщині повідомили про підозру у вбивстві ексзаступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка.

Про це повідомив Департамент комунікацій Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті розшукових заходів підозрюваного виявили у Львівській області. Ним виявився 54-річний житель Кам’янського, який був знайомий з жертвою. Аби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив авто, яким користувався та втік до іншої області. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси, електронні носії, мобільні телефони, камуфляжний одяг, гранату Ф-1 та запал", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали 29 березня 2025 року

1 квітня слідчі слідчого управління ГУНП В Дніпропетровській області повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що правоохоронці виявили тіло чоловіка на узбіччі автодороги у Дніпропетровській області з вогнепальним пораненням голови. Йдеться про ексвіцемера та місцевого депутата від партії "Батьківщина" Олександра Плахотніка, який раніше був генеральним директором "Міськводоканалу" і бізнес-партнером братів Дубінських.

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