Росія будує нафтопровід до Криму через окуповану Запорізьку область, - Андрющенко. ФОТО
Росіяни будують нафтопровід до Криму через тимчасово окуповану територію Запорізької області.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти активно завозять труби та обладнання для прокладання трубопроводу, а також негабаритні конструкції для облаштування місць зберігання нафтопродуктів у великій кількості.
"Росіяни продовжують активно везти обладнання та труби для будівництва трубопроводу та місць зберігання нафтопродуктів в Запорізьку область", - зазначив Андрющенко.
Він додав, що триває відстеження переміщень техніки та матеріалів для визначення потенційного місця облаштування сховищ.
Топ коментарі
+22 Victor Frey #551639
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+15 Владислав Александрович #602971
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+15 Grygir Kucher
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сратьбудут
Як в Омані домовились так воно і є, дрони вже скоро на дальній схід долетять, а залізничної дороги під Маріуполем так і не бачать.
Судячи з пустого возюкання Донбасі, звільняти Південь ніхто не збирається і кацапи його не віддадуть ні за що!