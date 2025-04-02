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Новини Фото Окуповані території Нафтопровід до Криму
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Росія будує нафтопровід до Криму через окуповану Запорізьку область, - Андрющенко. ФОТО

Росіяни будують нафтопровід до Криму через тимчасово окуповану територію Запорізької області.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Росія прокладає нафтопровід до Криму через окуповану Запорізьку область

За його словами, окупанти активно завозять труби та обладнання для прокладання трубопроводу, а також негабаритні конструкції для облаштування місць зберігання нафтопродуктів у великій кількості.

"Росіяни продовжують активно везти обладнання та труби для будівництва трубопроводу та місць зберігання нафтопродуктів в Запорізьку область", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що триває відстеження переміщень техніки та матеріалів для визначення потенційного місця облаштування сховищ.

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Автор: 

Крим (14138) росія (65052) Запорізька область (3588) нафтопровід (363)


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Топ коментарі
+22
ага, розігнались...я от досі дивуюсь - в чому проблема бити по окупованій НАШІЙ території де кацапи будують залізничні колії в Крим, мости, бити по існуючим мостам на Чонгарі, по цьому ж нафтопроводу. Причому тут не треба дозволів від партнерів на використання їх зброї, і це не так далеко, тут дрони Енгельс досягають, а вже Запоріжська область то під боком. Я бачу лиш одну причину - договорняк з кацапами, а вірніше зрада від кротів у владі, пряма здача обіцяних територій
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02.04.2025 16:26
+15
І що? У нас оно є працюючий російський нафтопровід на НЕОКУПОВАНІЙ території.
Як в Омані домовились так воно і є, дрони вже скоро на дальній схід долетять, а залізничної дороги під Маріуполем так і не бачать.
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02.04.2025 16:23
+15
А чому це ЗЄля асвабадітєль не дає каманду своєму Сриському знищити усі шляхопроводи черех окуповану територію. Міст керченський стоїть, залізну дорогу москалі спокійно побудували, тут ще нафтопровід. На кого ця **** працює?
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02.04.2025 16:25
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Кацапня хазяйнує, як у себе вдома... даремно вони так.
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02.04.2025 16:13 Відповісти
Напоминает СССР перевыполнение пятилетки в счёт 1997 года акуеть не встать просто пилят бабло надо будет и говнопровод прокладки и ТВ Раша покажут скотобазе как пабеду Ху..Ла над Европой и амэрикой...а они как ходили на ведро так и ещё 500 лет срать будут
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02.04.2025 17:13 Відповісти
Це як запрошення на бенкет для ЗСУ.
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02.04.2025 16:14 Відповісти
ага, розігнались...я от досі дивуюсь - в чому проблема бити по окупованій НАШІЙ території де кацапи будують залізничні колії в Крим, мости, бити по існуючим мостам на Чонгарі, по цьому ж нафтопроводу. Причому тут не треба дозволів від партнерів на використання їх зброї, і це не так далеко, тут дрони Енгельс досягають, а вже Запоріжська область то під боком. Я бачу лиш одну причину - договорняк з кацапами, а вірніше зрада від кротів у владі, пряма здача обіцяних територій
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02.04.2025 16:26 Відповісти
Нехай будують, треба ж якось буде кацапам репарації платити... От нафтою й газом будуть виплачувати. Принаймні хочеться в це вірити...
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02.04.2025 16:34 Відповісти
Перш ніж валити все в одну купу, порівняй вартість і час заміни однієї залізничної рейки з вартістю і часом виготовлення безпілотника з вибухівкою або ракети. До того ж, якщо не в курсі, мости повітряними дронами не знищуються.
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02.04.2025 16:37 Відповісти
дєрьмак ніразрішаіт
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03.04.2025 09:12 Відповісти
Так руда білка дозволила ж. Не можна бити по *енергетиці пуйла*.
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02.04.2025 16:45 Відповісти
Це територія України, об'єкт неліцензований, тобто просто незаконна забудівля.
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02.04.2025 16:54 Відповісти
"По енергоструктурі НЕ СТИЛЯТЬ!!!" (с) Уйло
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02.04.2025 16:19 Відповісти
Разбомбить на корню, чтобы даже металлолома не осталось!!
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02.04.2025 16:22 Відповісти
І що? У нас оно є працюючий російський нафтопровід на НЕОКУПОВАНІЙ території.
Як в Омані домовились так воно і є, дрони вже скоро на дальній схід долетять, а залізничної дороги під Маріуполем так і не бачать.
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02.04.2025 16:23 Відповісти
такі да
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02.04.2025 16:24 Відповісти
Це вже енергооб'єкт, чи ще ні?
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02.04.2025 16:24 Відповісти
поки тільки труби
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02.04.2025 16:25 Відповісти
А чому це ЗЄля асвабадітєль не дає каманду своєму Сриському знищити усі шляхопроводи черех окуповану територію. Міст керченський стоїть, залізну дорогу москалі спокійно побудували, тут ще нафтопровід. На кого ця **** працює?
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02.04.2025 16:25 Відповісти
ще один великий стратег..., щось їх побільшало...
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02.04.2025 16:41 Відповісти
Скоріше бабло списують, яке вже вкрали, а зараз проходить імітація великого будівництва
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02.04.2025 16:32 Відповісти
поки в трубі нафти нема-то не енергетичний об'єкт, а ось з нафтою..да пох, і з нафтою -теж не енергетичний))
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02.04.2025 16:36 Відповісти
Хай везуть. Що вціліє на знадобиться.
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02.04.2025 16:37 Відповісти
ок і де наші довгі Нептуна і Трембіти
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02.04.2025 16:48 Відповісти
Всем стало понятно, что война договорная ? ничего личного , просто бизнес !
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02.04.2025 17:04 Відповісти
оперативно
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02.04.2025 17:49 Відповісти
І чому він не знищений ? скільки було сказано про кримський міст ,а тут вся логістика рашистів діє ,включаючи залізницю.
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02.04.2025 17:53 Відповісти
Спалити...
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02.04.2025 18:05 Відповісти
наша влада дала змогу путінським недоістотам побудувати залізницю по суходолу в Крим, бо не знищувала залізничні мости, які не швидко відновлюються... а тут нафтопровод будує каца... , Чому ж він такий впевнений що побудує незважаючи на обстрілі ЗСУ???????
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02.04.2025 18:10 Відповісти
Причин для оптимізму не бачу! Здали Південь кацапам, всьо, повернення його в Україну не буде!
Судячи з пустого возюкання Донбасі, звільняти Південь ніхто не збирається і кацапи його не віддадуть ні за що!
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02.04.2025 18:18 Відповісти
Єдине що можливо може допомогти це розвал економіки Москалії і розвал Москалії. Але це малоймовірно
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02.04.2025 18:21 Відповісти
 
 