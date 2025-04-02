Троє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини та Синельниківщини, пошкоджено будинки і підприємства. ФОТОрепортаж

Протягом дня 2 квітня російські війська продовжували атакувати території Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області БпЛА, важкою артилерією та КАБами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл Нікопольського району

Як зазначається, на Нікопольщині через обстріли противника поранень дістали чоловік і жінка 51 та 77 років відповідно.

Росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Там понівечені 2 підприємства, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, автівки.

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Удари по Синельниківському району

На Синельниківщині унаслідок російської атаки постраждала 56-річна жінка.

Крім того, в районі побиті 6 приватних осель Новопавлівської та Великомихайлівської громад.

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