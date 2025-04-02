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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Троє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини та Синельниківщини, пошкоджено будинки і підприємства. ФОТОрепортаж

Протягом дня 2 квітня російські війська продовжували атакувати території Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області БпЛА, важкою артилерією та КАБами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл Нікопольського району

Як зазначається, на Нікопольщині через обстріли противника поранень дістали чоловік і жінка 51 та 77 років відповідно.

Росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Там понівечені 2 підприємства, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, автівки.

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Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

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Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Удари по Синельниківському району

На Синельниківщині унаслідок російської атаки постраждала 56-річна жінка.

Крім того, в районі побиті 6 приватних осель Новопавлівської та Великомихайлівської громад.

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Обстріли Синельниківщини
Обстріли Синельниківщини

Автор: 

обстріл (28365) Нікополь (1181) Дніпропетровська область (3701) Нікопольський район (181) Синельниківський район (44)


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