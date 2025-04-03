Ще 11 дітей повернули з окупації та РФ, - Лубінець. ФОТОрепортаж
З тимчасово окупованої території України вдалося повернути 9 дітей, ще двох - з території Росії.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"За зверненням громадян до Офісу Омбудсмана та у межах реінтеграційних заходів посприяли поверненню з тимчасово окупованої території України, ще двох — з території РФ. Повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вік дітей - від 2 до 17 років. Перебуваючи на ТОТ, родини жили під постійним тиском окупаційного режиму через свою проукраїнську позицію, зазнавали переслідувань, залякування та позбавлення базових прав, що створювало серйозні ризики для їхніх дітей.
Повідомляється, що серед повернутих з окупації - вагітна жінка з маленькою дитиною. Окупаційна влада систематично залякувала сім’ю та відмовляла у медичній допомозі через відсутність російських документів. Після повернення на підконтрольну Уряду України територію жінка нарешті отримала всю необхідну медичну допомогу. І вже за кілька днів після повернення вона народила дівчинку.
Також повернули 11-річного хлопчика, батько якого перебував у російському полоні. Хлопчик разом із своєю мамою весь цей час перебував на ТОТ. Тому вони намагалися поводитися дуже обережно, адже остерігалися будь-якої уваги від органів влади окупанта. Після звільнення чоловіка з полону, жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті - родина на підконтрольній території Україні і зовсім скоро возз'єднається.
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