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Новини Повернення дітей з окупації
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Доньку та дружину українського військового повернули з окупації, - ОП

Повернення дітей з окупації

З тимчасово окупованої території вдалося повернути доньку та дружину українського військового в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, родина тривалий час безуспішно намагалася виїхати. Під час однієї зі спроб перетину кордону російські військові перевіряли їхні документи та особисті дані в базі даних, і виявили, що батько служить у Збройних Силах України. Після цього будь-яка самостійна спроба евакуації стала надто небезпечною.

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"Тривалий час вони жили в страху та невідомості. Проте завдяки зусиллям Української мережі за права дитини вдалося знайти безпечний маршрут. Сьогодні родина знову разом. Попереду період адаптації, але родина не залишиться сама. Вони отримають необхідну підтримку від психологів і соціальних працівників", - йдеться в повідомленні.

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діти (5057) окупація (6682) Єрмак Андрій (1371)


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А кто же сделал так, что они оказались в оккупации у пи@аров за считанные часы и дни? Кто в этом виновен? Я бы на месте гниды Эрмака закрыл бы свой гнилой рот и помалкивал.
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03.04.2025 15:44 Відповісти
Еко єрмака до позитиву примазують
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03.04.2025 15:46 Відповісти
Читайте уважно а не тіки заголовок!!!КАцапи перевіряли данні.А звідки у них данні про військовослужбовців.Тіки не кажить що в воєнкоматі знайшли.Хто керує зараз в Україні і присадив хохлов малоросів на "ціфрівізацію" усього.Чи не спец-ІТшнік Фьодоров под керівництвом агента гру кацапстану і помічника мафіозного бандюка тадеева з партіі регіонів.
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03.04.2025 16:17 Відповісти
уруси ясир беруть, як завжди і брали, саме тому в російськой імперії було кріпацтво, бо звикли брати ясир, як їм монголи приказували
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03.04.2025 16:59 Відповісти
 
 