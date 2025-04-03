Доньку та дружину українського військового повернули з окупації, - ОП

З тимчасово окупованої території вдалося повернути доньку та дружину українського військового в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, родина тривалий час безуспішно намагалася виїхати. Під час однієї зі спроб перетину кордону російські військові перевіряли їхні документи та особисті дані в базі даних, і виявили, що батько служить у Збройних Силах України. Після цього будь-яка самостійна спроба евакуації стала надто небезпечною.

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"Тривалий час вони жили в страху та невідомості. Проте завдяки зусиллям Української мережі за права дитини вдалося знайти безпечний маршрут. Сьогодні родина знову разом. Попереду період адаптації, але родина не залишиться сама. Вони отримають необхідну підтримку від психологів і соціальних працівників", - йдеться в повідомленні.

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