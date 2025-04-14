За $8000 до Румунії: на Закарпатті викрито спробу переправлення через кордон чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На околиці села Вишково на Закарпатті офіцери оперативно-розшукового відділу спільно з прикордонниками відділу "Яблунівка" Мукачівського прикордонного загону затримали п’ятьох осіб, які планували незаконний перетин кордону з Румунією.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Серед затриманих - четверо жителів Закарпатської області та один мешканець Донеччини. Як встановили оперативники, двоє з них мали намір потрапити до Румунії поза встановленими пунктами пропуску, скориставшись допомогою трьох спільників.
За словами затриманих, вартість незаконного переправлення становила $8 тис. з особи.
За фактом виявлення ознак правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"), прикордонники поінформували поліцію. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Організатора схеми затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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