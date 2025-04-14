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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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За $8000 до Румунії: на Закарпатті викрито спробу переправлення через кордон чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На околиці села Вишково на Закарпатті офіцери оперативно-розшукового відділу спільно з прикордонниками відділу "Яблунівка" Мукачівського прикордонного загону затримали п’ятьох осіб, які планували незаконний перетин кордону з Румунією.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

На Закарпатті затримали організатора незаконного перетину кордону

Серед затриманих - четверо жителів Закарпатської області та один мешканець Донеччини. Як встановили оперативники, двоє з них мали намір потрапити до Румунії поза встановленими пунктами пропуску, скориставшись допомогою трьох спільників.

За словами затриманих, вартість незаконного переправлення становила $8 тис. з особи.

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На Закарпатті затримали організатора незаконного перетину кордону

За фактом виявлення ознак правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"), прикордонники поінформували поліцію. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Організатора схеми затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) ухилянти (898) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+4
готова розвідрота спинами до нас стоїть.
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14.04.2025 18:21
+3
За 1000 км від фронту
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14.04.2025 19:07
+3
тих що гуляють по Монако не ловлять, бо ті дали більше як 8000 долярів. От і вся арифметика!!! Не держава а гондурас!!!
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14.04.2025 19:45
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Практично готова розвідрота.
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14.04.2025 18:04 Відповісти
готова розвідрота спинами до нас стоїть.
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14.04.2025 18:21 Відповісти
Ті, що повернути спинами- вони давно вже в Армії.
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14.04.2025 18:41 Відповісти
За 1000 км від фронту
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14.04.2025 19:07 Відповісти
Ну так, звісно, на Закарпатському фронті.
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15.04.2025 10:10 Відповісти
Погранці по ротації бувають де завгодно, в тому числі і на фронті. Ось зараз сцикунів відправлять до Армії і вони самі в цьому пересвідчатся.
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15.04.2025 12:10 Відповісти
А дівчинка теж ухилянтка, чи то паходная жена?
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14.04.2025 18:31 Відповісти
Попит породжує пропозицію. Закони ринку вічні.
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14.04.2025 19:10 Відповісти
Подобається кацапстан то вперед і з піснею а не прешся на захід там кацапи враз навчать батьківщину любить
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15.04.2025 10:39 Відповісти
тих що гуляють по Монако не ловлять, бо ті дали більше як 8000 долярів. От і вся арифметика!!! Не держава а гондурас!!!
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14.04.2025 19:45 Відповісти
Вони їх не ловлять бо то їх діти чи родичі
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14.04.2025 19:58 Відповісти
Ще для одног о гондураса повторюю подобається кацапстан вперед а не претеся на захід вас там таких донів ніхто не жде
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15.04.2025 10:42 Відповісти
 
 