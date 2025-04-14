За $8000 до Румунії: на Закарпатті викрито спробу переправлення через кордон чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На околиці села Вишково на Закарпатті офіцери оперативно-розшукового відділу спільно з прикордонниками відділу "Яблунівка" Мукачівського прикордонного загону затримали п’ятьох осіб, які планували незаконний перетин кордону з Румунією.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Серед затриманих - четверо жителів Закарпатської області та один мешканець Донеччини. Як встановили оперативники, двоє з них мали намір потрапити до Румунії поза встановленими пунктами пропуску, скориставшись допомогою трьох спільників.

За словами затриманих, вартість незаконного переправлення становила $8 тис. з особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники зірвали штурм ворога на Курдюмівському напрямку, знищивши МТЛБ і бронемашину. ВIДЕО

За фактом виявлення ознак правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"), прикордонники поінформували поліцію. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Організатора схеми затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили МТЛБ, ББМ, бронеавтомобіль, вантажівки окупантів на Луганщині. ВIДЕО