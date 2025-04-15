Таксі з Вінниці до Молдови за $28,5 тис: на Одещині затримано п’ятьох чоловіків за спробу незаконного перетину кордону, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали легковик "Рено" з таксистом та чотирма пасажирами, які прямували до придністровської ділянки українсько-молдовського кордону з метою незаконного виїзду з України.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, порушниками виявились мешканці Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей. Вони планували нелегально потрапити до Молдови через Придністров’я. Для цього скористались послугами організатора - адміністратора телеграм-каналу, який у режимі онлайн вказував маршрут та дії. Його послуги коштували $28,5 тис., які клієнти переказали на криптогаманець.

Організатор також звів чоловіків із пособником - водієм таксі. За його вказівками група прибула до Вінниці, а звідти вирушила в бік кордону. Кожен із пасажирів сплатив таксисту по 10 тис. грн.

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Однак групу зупинили прикордонники неподалік одного з сіл Подільського району. На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. Таксисту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

На пасажирів склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП. Матеріали скеровано до суду.

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