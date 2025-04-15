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Таксі з Вінниці до Молдови за $28,5 тис: на Одещині затримано п’ятьох чоловіків за спробу незаконного перетину кордону, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали легковик "Рено" з таксистом та чотирма пасажирами, які прямували до придністровської ділянки українсько-молдовського кордону з метою незаконного виїзду з України.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

На Одещині затримали групу осіб за спробу незаконного перетину кордону

Як зазначається, порушниками виявились мешканці Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей. Вони планували нелегально потрапити до Молдови через Придністров’я. Для цього скористались послугами організатора - адміністратора телеграм-каналу, який у режимі онлайн вказував маршрут та дії. Його послуги коштували $28,5 тис., які клієнти переказали на криптогаманець.

Організатор також звів чоловіків із пособником - водієм таксі. За його вказівками група прибула до Вінниці, а звідти вирушила в бік кордону. Кожен із пасажирів сплатив таксисту по 10 тис. грн.

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На Одещині затримали групу осіб за спробу незаконного перетину кордону

Однак групу зупинили прикордонники неподалік одного з сіл Подільського району. На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. Таксисту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

На пасажирів склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП. Матеріали скеровано до суду.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Одеська область (3208) ухилянти (898)


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За 28к баксів могли не просто таксі організувати, а справжній танковий прорив...
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15.04.2025 10:42 Відповісти
Натякаєш на продажність військових? Чи де решать танк за 28к?
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15.04.2025 11:04 Відповісти
Ну у нас в Бучі багато стояло кацапських.
Важко знайти, як що є сильне бажання?
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15.04.2025 11:10 Відповісти
 
 