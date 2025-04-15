Перекинулись на гідроскутерах під час втечі до Молдови: на Одещині затримано трьох порушників, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники Подільського загону вночі зірвали спробу незаконного перетину державного кордону на Кучурганському лимані.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ДПСУ, схему організував 38-річний уродженець Одещини, який нині мешкає в Івано-Франківській області. Через телеграм-канал він знайшов двох охочих втекти за кордон, які заплатили йому по 7,5 тисячі доларів. Організатор придбав гідроскутер, доставив його до лиману та особисто керував ним - плануючи також залишити Україну.
Під час руху плавзасіб перекинувся, і всі троє опинились у холодній воді. Завдяки оперативним діям прикордонників, усіх витягли з водойми - обійшлося без жертв.
Проти організатора відкрито кримінальне провадження за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Його поплічникам з Одеської та Київської областей загрожує адміністративна відповідальність за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба перетинання держкордону). Справи передані до суду.
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тільки спочатку нехай приберуть то, що наголосували в 2019 році
бо виглядає як наче тікають від свого щастя
на третю може навіть і випустять за кордон
може є надія, що ці утіканти приведуть своїх друзів - я ж не прикордонник, який здає гідроскутер по 15 000 долларів за дві хвилини, всіх секретів цього бізнесу не знаю
нормальний бізнесплан, адже люди абсолютно добровільно заплатили організаторам 15 тисяч баксів за три комплекти сухого одягу і 2 хвилини катання на гідроскутері - це доходніше, ніж наркотики
ви ж не думаєте, що "38-річний уродженець Одещини, який нині мешкає" не працював в якості підсадної качки?
прикордонники дали їм якесь шмаття, що залишилось від попередньої групи утікантів
зверніть увагу на фото: стоять і позують
думаєте, перед запливом?
просто прикордонники правильно роблять бізнес, щоб інші їхали і ці можливо спробують повторити
сервіс!
Мабуть в них була абсолютно водонипроникна та *************** одежа судячі по фото
білий гіроскутер - саме те, що треба, щоб драпати вночі через темну воду
чого ж поскупилися на проблескові маячки або дискотечні стробоскопи?
серйозно - доки погранці були б шоковані, в ухилянтів був би додатковий час для втечі