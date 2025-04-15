Перекинулись на гідроскутерах під час втечі до Молдови: на Одещині затримано трьох порушників, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Подільського загону вночі зірвали спробу незаконного перетину державного кордону на Кучурганському лимані.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними ДПСУ, схему організував 38-річний уродженець Одещини, який нині мешкає в Івано-Франківській області. Через телеграм-канал він знайшов двох охочих втекти за кордон, які заплатили йому по 7,5 тисячі доларів. Організатор придбав гідроскутер, доставив його до лиману та особисто керував ним - плануючи також залишити Україну.

Під час руху плавзасіб перекинувся, і всі троє опинились у холодній воді. Завдяки оперативним діям прикордонників, усіх витягли з водойми - обійшлося без жертв.

Проти організатора відкрито кримінальне провадження за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Його поплічникам з Одеської та Київської областей загрожує адміністративна відповідальність за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба перетинання держкордону). Справи передані до суду.

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