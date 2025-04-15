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Перекинулись на гідроскутерах під час втечі до Молдови: на Одещині затримано трьох порушників, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Подільського загону вночі зірвали спробу незаконного перетину державного кордону на Кучурганському лимані.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними ДПСУ, схему організував 38-річний уродженець Одещини, який нині мешкає в Івано-Франківській області. Через телеграм-канал він знайшов двох охочих втекти за кордон, які заплатили йому по 7,5 тисячі доларів. Організатор придбав гідроскутер, доставив його до лиману та особисто керував ним - плануючи також залишити Україну.

Під час руху плавзасіб перекинувся, і всі троє опинились у холодній воді. Завдяки оперативним діям прикордонників, усіх витягли з водойми - обійшлося без жертв.

Троє чоловіків намагались утекти до Молдови на гідроскутері

Проти організатора відкрито кримінальне провадження за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Його поплічникам з Одеської та Київської областей загрожує адміністративна відповідальність за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба перетинання держкордону). Справи передані до суду.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Одеська область (3208) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+11
тю, нехай їдуть на всі чотири сторони

тільки спочатку нехай приберуть то, що наголосували в 2019 році

бо виглядає як наче тікають від свого щастя
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15.04.2025 16:24
+7
Епоха бідності скінчилася - можуть собі дозволити 😁😁
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15.04.2025 16:13
+4
На гідроскутерах? По-багатому драпали.
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15.04.2025 16:08
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15.04.2025 16:20 Відповісти
тю, нехай їдуть на всі чотири сторони

тільки спочатку нехай приберуть то, що наголосували в 2019 році

бо виглядає як наче тікають від свого щастя
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15.04.2025 16:24 Відповісти
Гарна робота, мабуть той що гідріка дав відразу й погранців сповістив, й бенза в бак заправив щоб пропли метрів 20 від берега й заглох.
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15.04.2025 16:08 Відповісти
Пограничный катер прошел рядом и волной перевернул скутер
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15.04.2025 16:18 Відповісти
А міг би й доправити з кордон.
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15.04.2025 16:32 Відповісти
на другу спробу клієнтам буде скидка -50%

на третю може навіть і випустять за кордон

може є надія, що ці утіканти приведуть своїх друзів - я ж не прикордонник, який здає гідроскутер по 15 000 долларів за дві хвилини, всіх секретів цього бізнесу не знаю
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15.04.2025 16:38 Відповісти
гадаю, що пограничний там не тільки катер, а і гідроскутер

нормальний бізнесплан, адже люди абсолютно добровільно заплатили організаторам 15 тисяч баксів за три комплекти сухого одягу і 2 хвилини катання на гідроскутері - це доходніше, ніж наркотики
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15.04.2025 16:35 Відповісти
На гідроскутерах? По-багатому драпали.
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15.04.2025 16:08 Відповісти
Епоха бідності скінчилася - можуть собі дозволити 😁😁
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15.04.2025 16:13 Відповісти
З воза впав, віл усрав, і переїхало колесо (
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15.04.2025 16:10 Відповісти
На фото всі сухі чомусь.
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15.04.2025 16:10 Відповісти
так вони заплатили ж 15 тисяч долларів прикордонникам за цей атракціон

ви ж не думаєте, що "38-річний уродженець Одещини, який нині мешкає" не працював в якості підсадної качки?

прикордонники дали їм якесь шмаття, що залишилось від попередньої групи утікантів
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15.04.2025 16:30 Відповісти
Ага, прямо на березі дали їм одежу, спеціально з собою взяли )
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15.04.2025 18:43 Відповісти
холодно зараз вночі, та ще й мокрими

зверніть увагу на фото: стоять і позують

думаєте, перед запливом?

просто прикордонники правильно роблять бізнес, щоб інші їхали і ці можливо спробують повторити

сервіс!
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15.04.2025 21:49 Відповісти
Під час руху плавзасіб перекинувся Джерело: https://censor.net/ua/p3546945

Мабуть в них була абсолютно водонипроникна та *************** одежа судячі по фото
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15.04.2025 16:12 Відповісти
Водiя на перездачу!
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15.04.2025 16:12 Відповісти
Диверсанти-штурмовики готові
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15.04.2025 16:17 Відповісти
тільки вони туповаті, мабуть виборці зеленського - вибрали білий колір, мабуть не знають різницю між гідроскутером і снігоходом
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15.04.2025 16:20 Відповісти
які естети!

білий гіроскутер - саме те, що треба, щоб драпати вночі через темну воду

чого ж поскупилися на проблескові маячки або дискотечні стробоскопи?

серйозно - доки погранці були б шоковані, в ухилянтів був би додатковий час для втечі
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15.04.2025 16:18 Відповісти
Так и до подводных лодок дойдут 🤔
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15.04.2025 16:31 Відповісти
Я от досі дивлюсь, чому не додумались з аквалангами під водою пропливти. Звісно треба підготовку, але за ті гроші, які платять лохи можна басейн з повним екіпом на рік орендувати.
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15.04.2025 16:45 Відповісти
Дельтаплан наше фсьо!
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15.04.2025 16:36 Відповісти
🥹🥹🥹🥹🥹🥹🤣А це вже реально смішно! Це жадність- взяв би одного , вдвох би вигрібли на тому скутері, ні ***, захотілось ще 7 500! Ось це фраєра і згубило.
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15.04.2025 16:51 Відповісти
 
 