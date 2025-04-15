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Вносив призовників до системи "Шлях" за $3000: на Львівщині викрито канал незаконного переправлення осіб через кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон на підставі підроблених документів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

У Новояворівську викрили схему виїзду ухилянтів через систему "Шлях"

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За даними ДПСУ, 41-річний керівник приватного автотранспортного підприємства за грошову винагороду вносив військовозобов’язаних до системи "Шлях" як водіїв, що нібито здійснюють міжнародні перевезення. Це дозволяло їм легально виїжджати з України під час дії воєнного стану. Послуга коштувала 3 тис. доларів США з особи.

Правоохоронці задокументували щонайменше два випадки передачі коштів за таку послугу. Організатора затримали у Новояворівську, де він працював. Також вилучено мікроавтобус Ford Transit, який був підготовлений для чергового "виїзду".

У Новояворівську викрили схему виїзду ухилянтів через систему "Шлях"

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) ухилянти (898) Львівська область (2425)


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А от я схитрожопів: підгадав,**** така, народитися у 1958 році, аби оминути ТЦК і все інше!
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15.04.2025 16:57 Відповісти
Ухилилися від народження пізніше...
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15.04.2025 17:00 Відповісти
Хто цей "містер ікс"?
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15.04.2025 17:16 Відповісти
у Волинській області через "Шлях" виїхало дуже багато, але ніхто так досі і не покараний. Потрохи позвільняли усіх, і голову обласної військової адміністрації нещодавно накінець-то замінили, але нікого не покарали. Хабарники нормально збагатилися, а реакція правоохоронної системи практично нульова. Якість там справи, суди над пішаками для показухи, і щоб судді з прокурорами заробили .
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15.04.2025 17:16 Відповісти
 
 