Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 936 210 осіб (+1050 за добу), 10 638 танків, 26 377 артсистем, 22 163 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 936 210 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 936210 (+1050) осіб,
танків - 10638 (+9) од,
бойових броньованих машин - 22163 (+13) од,
артилерійських систем - 26377 (+87) од,
РСЗВ - 1364 (+0) од,
засоби ППО - 1132 (+0) од,
літаків - 370 (+0) од,
гелікоптерів - 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32837 (+146),
крилаті ракети - 3145 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 44472 (+133) од,
спеціальна техніка - 3804 (+3)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Перед битвою перси звернулися до спартанців з вимогою здатися. При цьому заявили:
- Наші стріли затмарять вам свтло сонця!
На що Леонід відповів:
- Ну що ж... Ми будем биться в сутінках...
"Це мене зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Що ж, ми повинні опустити руки?"
245!!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня та спецтехніка норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 936 000 це більше, ніж сільське населення такого регіону, як Республіка Татарстан.
Наземка перевалила за три тисячі з початку місяця і за 20 000 з початку року, а на завтра буде більше 110 000 з початку повномаштабного вторгнення (на зараз 109 950)