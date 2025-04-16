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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 936 210 осіб (+1050 за добу), 10 638 танків, 26 377 артсистем, 22 163 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 936 210 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 936210 (+1050) осіб,

танків - 10638 (+9) од,

бойових броньованих машин - 22163 (+13) од,

артилерійських систем - 26377 (+87) од,

РСЗВ - 1364 (+0) од,

засоби ППО - 1132 (+0) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32837 (+146),

крилаті ракети - 3145 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 44472 (+133) од,

спеціальна техніка - 3804 (+3)

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ліквідація РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565) ліквідація (3916) знищення (7221)


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Топ коментарі
+16
В історії "має місце буть" така притча (її, частіше всього, приписують царю спартанців, Леоніду, що обороняв Фермопільський прохід):
Перед битвою перси звернулися до спартанців з вимогою здатися. При цьому заявили:
- Наші стріли затмарять вам свтло сонця!
На що Леонід відповів:
- Ну що ж... Ми будем биться в сутінках...
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16.04.2025 08:04
+16
Минув 4074 день москальсько-української війни.
245!!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня та спецтехніка норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 936 000 це більше, ніж сільське населення такого регіону, як Республіка Татарстан.
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16.04.2025 08:44
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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16.04.2025 08:14
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В історії "має місце буть" така притча (її, частіше всього, приписують царю спартанців, Леоніду, що обороняв Фермопільський прохід):
Перед битвою перси звернулися до спартанців з вимогою здатися. При цьому заявили:
- Наші стріли затмарять вам свтло сонця!
На що Леонід відповів:
- Ну що ж... Ми будем биться в сутінках...
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16.04.2025 08:04 Відповісти
Залужний про можливий ядерний удар (2023 рік):
"Це мене зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Що ж, ми повинні опустити руки?"
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16.04.2025 08:44 Відповісти
Ога, Березовский, Скрыпали и Литвиненко подтвердят.
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16.04.2025 08:54 Відповісти
Він в Лондон не просився, його туди зіслали зелені ...
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16.04.2025 08:55 Відповісти
Звичайно Ви ніколи не будете на його місті, але що би Ви зробили в такому випадку?
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16.04.2025 09:56 Відповісти
В Азербайджане наверно тоже.
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16.04.2025 10:09 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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16.04.2025 08:14 Відповісти
непогано б'е ЗСУ по арті росіян
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16.04.2025 08:18 Відповісти
Лемминги что-то заподозрили? У арты суицидальные настроения...
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16.04.2025 08:42 Відповісти
Багато тягнуть старої арти, дальність стрільби якої доволі мала. А якщо врахувати знос стволів, то прицільна і того менша. От і вимушені підтягувати її в зону дії наших дронів )
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16.04.2025 08:54 Відповісти
Минув 4074 день москальсько-української війни.
245!!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня та спецтехніка норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 936 000 це більше, ніж сільське населення такого регіону, як Республіка Татарстан.
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16.04.2025 08:44 Відповісти
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16.04.2025 08:45 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ!!))
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16.04.2025 09:38 Відповісти
Вот и до орды добрались...
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16.04.2025 08:58 Відповісти
87 стволів, це п'ятий на сьогодні показник з початку війни.
Наземка перевалила за три тисячі з початку місяця і за 20 000 з початку року, а на завтра буде більше 110 000 з початку повномаштабного вторгнення (на зараз 109 950)
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16.04.2025 09:25 Відповісти
Щось м'яса меншає. Невже почали берегти? На закінчення я не сподіваюсь - не та країна, свої довбні порозумнішають, так чужих найманців підтягнуть: бідних та жадібних завжди вистачить...
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16.04.2025 09:52 Відповісти
 
 