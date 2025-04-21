В Харкові горіла багатоповерхівка, пожежники врятували 15 людей, - ДСНС. ФОТО
Ввечері 20 квітня в Харкові у 12-поверховому будинку спалахнула пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Увечері 20 квітня виникла пожежа у 12-поверховому житловому будинку. Горіли кімнати двох квартир та тамбур на площі 50 м.кв. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед них 5 дітей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до гасіння залучено 25 рятувальників та 6 одиниць техніки. Причина займання встановлюється.
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