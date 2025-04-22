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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Рашисти атакували КАБами та дронами Манухівку на Сумщині. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вранці випустили 4 КАБи по селу Манухівка на Сумщині.

Про це повідомила староста села Світлана Малишева, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Снаряди влучили у два приватні будинки, де перебували люди. Вони не постраждали.

Внаслідок удару РФ зруйновано сільський клуб, магазин та два приватних будинки.

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За словами Малишевої, по центральній вулиці села у два приватні будинки влучили російські снаряди, у цей час там були люди.

Також у селі повністю зруйновано пам'ятник воїнам захисникам, який встановили в 70-х роках.

Наразі в селі немає електропостачання, через повторний удар безпілотниками по селу близько 08:00 22 квітня.

Читайте: Війська РФ завдали авіаударів по двох громадах Сумщини: поранено людину, є пошкодження. ФОТО

РФ вдарила КАБами по Манухівці на Сумщині 22 квітня 2025 року
РФ вдарила КАБами по Манухівці на Сумщині 22 квітня 2025 року
РФ вдарила КАБами по Манухівці на Сумщині 22 квітня 2025 року
РФ вдарила КАБами по Манухівці на Сумщині 22 квітня 2025 року
РФ вдарила КАБами по Манухівці на Сумщині 22 квітня 2025 року

Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3681) Конотопський район (10) Манухівка (1)


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Ударів у відповідь традиційно не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійських нацистів.
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22.04.2025 14:59 Відповісти
 
 