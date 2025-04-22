Рашисти атакували КАБами та дронами Манухівку на Сумщині. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вранці випустили 4 КАБи по селу Манухівка на Сумщині.

Про це повідомила староста села Світлана Малишева, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Снаряди влучили у два приватні будинки, де перебували люди. Вони не постраждали.

Внаслідок удару РФ зруйновано сільський клуб, магазин та два приватних будинки.

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За словами Малишевої, по центральній вулиці села у два приватні будинки влучили російські снаряди, у цей час там були люди.

Також у селі повністю зруйновано пам'ятник воїнам захисникам, який встановили в 70-х роках.

Наразі в селі немає електропостачання, через повторний удар безпілотниками по селу близько 08:00 22 квітня.

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