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Новини Фото Втрати України Жінки в ЗСУ
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На фронті загинула волонтерка та військовослужбовиця Анастасія Єфімова. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинула волонтерка, активістка й військовослужбовиця Анастасія Єфімова. Вона допомагала армії, організовувала гуманітарні ініціативи й підтримувала суспільні проєкти.

Про це повідомила фотографка та волонтерка Олександра Сідлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Настя, дівчинка наша, загинула на війні. Мати двох дітей, тренерка АвтоЛеді (школа водіння для жінок – ред.), неймовірно сильна жінка – воїн! Дуже шкода, немає слів описати наскільки ти була крута! Співчуваю родині й всім близьким, друзям, хто знав Настю", – зазначила Олександра.

Після загибелі чоловіка на війні Анастасія долучилася до лав ЗСУ. Вона також самостійно виховувала двох дітей, які тепер осиротіли.

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На фронті загинула волонтерка та військовослужбовиця Анастасія Єфімова

Спогадами про загиблу захисницю поділася і її подруга Лілія Шевченко – амбасадорка Українського культурного фонду.

"Вона віддала своє життя за Україну. За кожного з нас. За наші світанки, нашу свободу, наше майбутнє. Вона була і залишається світлою, сильною, вільною, відданою, справжньою. Із тих, хто не відступає. Із тих, хто не мовчить. Із тих, хто йде до кінця – заради життя інших. Її серце зупинилося в бою, але її ім’я навіки залишиться з нами. У наших діях, молитвах, пам’яті. Ніхто й ніколи не зможе заповнити порожнечу втрати нашої Насті," - написала Лілія.

На фронті загинула волонтерка та військовослужбовиця Анастасія Єфімова

Також волонтерка Ольга Какауліна згадала свою останню зустріч із полеглою захисницею.

Вона зауважила, що під час прощання в неї дуже сильно стиснулося серце у поганому передчутті. Але відмовити Анастасію від бою ніхто б не зміг.

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Інформацію про час і місце прощання з Анастасією друзі захисниці повідомлять пізніше.

На фронті загинула волонтерка та військовослужбовиця Анастасія Єфімова
На фронті загинула волонтерка та військовослужбовиця Анастасія Єфімова

Автор: 

військовослужбовці (4753) волонтери (1333) втрати (4399) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+42
Цаство небесне
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22.04.2025 15:37
+27
Вічна пам"ять !
Сташно й гірко, боляче, як подумати, у чиїх руках зараз від зеЄРМАКОМАРОДЕРАТУ доля України, за яку гинуть її кращі сини-дочки -герої!
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22.04.2025 15:46
+26
Герою Воїну Анастасії Слава !!! 🙏 🇺🇦😢
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22.04.2025 15:46
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Цаство небесне
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22.04.2025 15:37 Відповісти
Вічна пам"ять !
Сташно й гірко, боляче, як подумати, у чиїх руках зараз від зеЄРМАКОМАРОДЕРАТУ доля України, за яку гинуть її кращі сини-дочки -герої!
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22.04.2025 15:46 Відповісти
вообще не в тему комментарий...
земля пухом... героям слава!
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22.04.2025 16:03 Відповісти
сПРавді?
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22.04.2025 16:15 Відповісти
да
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24.04.2025 09:53 Відповісти
Герою Воїну Анастасії Слава !!! 🙏 🇺🇦😢
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22.04.2025 15:46 Відповісти
Красунечка. Боляче дуже. Спочивай у мирі, Валькірія. На колінах...
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22.04.2025 15:51 Відповісти
Світла Памʼять нашій героїчній жінці , матері двох дітей і
Герою Украіни 😪😪😪
Важко стримати біль і сльози за нашими героями .....(
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22.04.2025 15:54 Відповісти
тільки на Цензорі дізнаємось про Героїв, на марафоні про них не розкажуть, не нагородять і мабудь більшість забудуть
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22.04.2025 16:08 Відповісти
Сильна, красива і світла Людина!! Вічна Слва!!!
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22.04.2025 16:19 Відповісти
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22.04.2025 16:21 Відповісти
Если рядом с ее фото разместить фото той же Безуглой, то сразу станет ясно, не те люди сейчас руководят государством.
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22.04.2025 16:22 Відповісти
Царсво Небесне тобі, Настенька, та вічна пам"ять!
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22.04.2025 16:25 Відповісти
А 5000000 укрчоловіків,в татухах,накачаних в спортзалах відчайдушно відбиваються і переховуються від ТЦК.... Вона віддала життя за ці 5 млн.мудаків і крис,разом з сім2ями це 20 млн,половина України....Варте воно було того?
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22.04.2025 17:09 Відповісти
5 млн. у татухах ?! Не пиши дурні тут. Не в тему.
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22.04.2025 18:41 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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22.04.2025 18:09 Відповісти
 
 