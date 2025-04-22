На фронті загинула волонтерка та військовослужбовиця Анастасія Єфімова. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинула волонтерка, активістка й військовослужбовиця Анастасія Єфімова. Вона допомагала армії, організовувала гуманітарні ініціативи й підтримувала суспільні проєкти.

Про це повідомила фотографка та волонтерка Олександра Сідлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Настя, дівчинка наша, загинула на війні. Мати двох дітей, тренерка АвтоЛеді (школа водіння для жінок – ред.), неймовірно сильна жінка – воїн! Дуже шкода, немає слів описати наскільки ти була крута! Співчуваю родині й всім близьким, друзям, хто знав Настю", – зазначила Олександра.

Після загибелі чоловіка на війні Анастасія долучилася до лав ЗСУ. Вона також самостійно виховувала двох дітей, які тепер осиротіли.

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Спогадами про загиблу захисницю поділася і її подруга Лілія Шевченко – амбасадорка Українського культурного фонду.

"Вона віддала своє життя за Україну. За кожного з нас. За наші світанки, нашу свободу, наше майбутнє. Вона була і залишається світлою, сильною, вільною, відданою, справжньою. Із тих, хто не відступає. Із тих, хто не мовчить. Із тих, хто йде до кінця – заради життя інших. Її серце зупинилося в бою, але її ім’я навіки залишиться з нами. У наших діях, молитвах, пам’яті. Ніхто й ніколи не зможе заповнити порожнечу втрати нашої Насті," - написала Лілія.

Також волонтерка Ольга Какауліна згадала свою останню зустріч із полеглою захисницею.

Вона зауважила, що під час прощання в неї дуже сильно стиснулося серце у поганому передчутті. Але відмовити Анастасію від бою ніхто б не зміг.

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Інформацію про час і місце прощання з Анастасією друзі захисниці повідомлять пізніше.



