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Новости Фото Утраты Украины Женщины в ВСУ
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На фронте погибла волонтер и военнослужащая Анастасия Ефимова. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погибла волонтер, активистка и военнослужащая Анастасия Ефимова. Она помогала армии, организовывала гуманитарные инициативы и поддерживала общественные проекты.

Об этом сообщила фотограф и волонтер Александра Сидлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Настя, девочка наша, погибла на войне. Мать двоих детей, тренер АвтоЛеди (школа вождения для женщин - ред.), невероятно сильная женщина - воин! Очень жаль, нет слов описать насколько ты была крутая! Сочувствую семье и всем близким, друзьям, кто знал Настю", - отметила Александра.

После гибели мужа на войне Анастасия вступила в ряды ВСУ. Она также самостоятельно воспитывала двоих детей, которые теперь осиротели.

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На фронте погибла волонтер и военнослужащая Анастасия Ефимова

Воспоминаниями о погибшей защитнице поделилась и ее подруга Лилия Шевченко - амбассадор Украинского культурного фонда.

"Она отдала свою жизнь за Украину. За каждого из нас. За наши рассветы, нашу свободу, наше будущее. Она была и остается светлой, сильной, свободной, преданной, настоящей. Из тех, кто не отступает. Из тех, кто не молчит. Из тех, кто идет до конца - ради жизни других. Ее сердце остановилось в бою, но ее имя навеки останется с нами. В наших действиях, молитвах, памяти. Никто и никогда не сможет заполнить пустоту потери нашей Насти," - написала Лилия.

На фронте погибла волонтер и военнослужащая Анастасия Ефимова

Также волонтер Ольга Какаулина вспомнила свою последнюю встречу с павшей защитницей.

Она отметила, что во время прощания у нее очень сильно сжалось сердце в плохом предчувствии. Но отговорить Анастасию от боя никто бы не смог.

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Информацию о времени и месте прощания с Анастасией друзья защитницы сообщат позже.

На фронте погибла волонтер и военнослужащая Анастасия Ефимова
На фронте погибла волонтер и военнослужащая Анастасия Ефимова

Автор: 

военнослужащие (6139) волонтеры (2634) потери (4384) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+42
Цаство небесне
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22.04.2025 15:37
+27
Вічна пам"ять !
Сташно й гірко, боляче, як подумати, у чиїх руках зараз від зеЄРМАКОМАРОДЕРАТУ доля України, за яку гинуть її кращі сини-дочки -герої!
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22.04.2025 15:46
+26
Герою Воїну Анастасії Слава !!! 🙏 🇺🇦😢
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22.04.2025 15:46
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Цаство небесне
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22.04.2025 15:37 Ответить
Вічна пам"ять !
Сташно й гірко, боляче, як подумати, у чиїх руках зараз від зеЄРМАКОМАРОДЕРАТУ доля України, за яку гинуть її кращі сини-дочки -герої!
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22.04.2025 15:46 Ответить
вообще не в тему комментарий...
земля пухом... героям слава!
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22.04.2025 16:03 Ответить
сПРавді?
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22.04.2025 16:15 Ответить
Герою Воїну Анастасії Слава !!! 🙏 🇺🇦😢
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22.04.2025 15:46 Ответить
Красунечка. Боляче дуже. Спочивай у мирі, Валькірія. На колінах...
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22.04.2025 15:51 Ответить
Світла Памʼять нашій героїчній жінці , матері двох дітей і
Герою Украіни 😪😪😪
Важко стримати біль і сльози за нашими героями .....(
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22.04.2025 15:54 Ответить
тільки на Цензорі дізнаємось про Героїв, на марафоні про них не розкажуть, не нагородять і мабудь більшість забудуть
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22.04.2025 16:08 Ответить
Сильна, красива і світла Людина!! Вічна Слва!!!
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22.04.2025 16:19 Ответить
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22.04.2025 16:21 Ответить
Если рядом с ее фото разместить фото той же Безуглой, то сразу станет ясно, не те люди сейчас руководят государством.
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22.04.2025 16:22 Ответить
Царсво Небесне тобі, Настенька, та вічна пам"ять!
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22.04.2025 16:25 Ответить
А 5000000 укрчоловіків,в татухах,накачаних в спортзалах відчайдушно відбиваються і переховуються від ТЦК.... Вона віддала життя за ці 5 млн.мудаків і крис,разом з сім2ями це 20 млн,половина України....Варте воно було того?
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22.04.2025 17:09 Ответить
5 млн. у татухах ?! Не пиши дурні тут. Не в тему.
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22.04.2025 18:41 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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22.04.2025 18:09 Ответить
 
 