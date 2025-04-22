На фронте погибла волонтер и военнослужащая Анастасия Ефимова. ФОТО
Защищая Украину, на фронте погибла волонтер, активистка и военнослужащая Анастасия Ефимова. Она помогала армии, организовывала гуманитарные инициативы и поддерживала общественные проекты.
Об этом сообщила фотограф и волонтер Александра Сидлецкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Настя, девочка наша, погибла на войне. Мать двоих детей, тренер АвтоЛеди (школа вождения для женщин - ред.), невероятно сильная женщина - воин! Очень жаль, нет слов описать насколько ты была крутая! Сочувствую семье и всем близким, друзьям, кто знал Настю", - отметила Александра.
После гибели мужа на войне Анастасия вступила в ряды ВСУ. Она также самостоятельно воспитывала двоих детей, которые теперь осиротели.
Воспоминаниями о погибшей защитнице поделилась и ее подруга Лилия Шевченко - амбассадор Украинского культурного фонда.
"Она отдала свою жизнь за Украину. За каждого из нас. За наши рассветы, нашу свободу, наше будущее. Она была и остается светлой, сильной, свободной, преданной, настоящей. Из тех, кто не отступает. Из тех, кто не молчит. Из тех, кто идет до конца - ради жизни других. Ее сердце остановилось в бою, но ее имя навеки останется с нами. В наших действиях, молитвах, памяти. Никто и никогда не сможет заполнить пустоту потери нашей Насти," - написала Лилия.
Также волонтер Ольга Какаулина вспомнила свою последнюю встречу с павшей защитницей.
Она отметила, что во время прощания у нее очень сильно сжалось сердце в плохом предчувствии. Но отговорить Анастасию от боя никто бы не смог.
Информацию о времени и месте прощания с Анастасией друзья защитницы сообщат позже.
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Сташно й гірко, боляче, як подумати, у чиїх руках зараз від зеЄРМАКОМАРОДЕРАТУ доля України, за яку гинуть її кращі сини-дочки -герої!
земля пухом... героям слава!
Герою Украіни 😪😪😪
Важко стримати біль і сльози за нашими героями .....(