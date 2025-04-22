На фронте погибла волонтер и военнослужащая Анастасия Ефимова. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погибла волонтер, активистка и военнослужащая Анастасия Ефимова. Она помогала армии, организовывала гуманитарные инициативы и поддерживала общественные проекты.

Об этом сообщила фотограф и волонтер Александра Сидлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Настя, девочка наша, погибла на войне. Мать двоих детей, тренер АвтоЛеди (школа вождения для женщин - ред.), невероятно сильная женщина - воин! Очень жаль, нет слов описать насколько ты была крутая! Сочувствую семье и всем близким, друзьям, кто знал Настю", - отметила Александра.

После гибели мужа на войне Анастасия вступила в ряды ВСУ. Она также самостоятельно воспитывала двоих детей, которые теперь осиротели.

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Воспоминаниями о погибшей защитнице поделилась и ее подруга Лилия Шевченко - амбассадор Украинского культурного фонда.

"Она отдала свою жизнь за Украину. За каждого из нас. За наши рассветы, нашу свободу, наше будущее. Она была и остается светлой, сильной, свободной, преданной, настоящей. Из тех, кто не отступает. Из тех, кто не молчит. Из тех, кто идет до конца - ради жизни других. Ее сердце остановилось в бою, но ее имя навеки останется с нами. В наших действиях, молитвах, памяти. Никто и никогда не сможет заполнить пустоту потери нашей Насти," - написала Лилия.

Также волонтер Ольга Какаулина вспомнила свою последнюю встречу с павшей защитницей.

Она отметила, что во время прощания у нее очень сильно сжалось сердце в плохом предчувствии. Но отговорить Анастасию от боя никто бы не смог.

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Информацию о времени и месте прощания с Анастасией друзья защитницы сообщат позже.



