Наслідки удару РФ по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти у ніч на 24 квітня атакували Запоріжжя.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів Запоріжжя. Наразі фахівці проводять обстеження", - зазначив він.











Атака "шахедів" на Запоріжжя 24 квітня 2025 року.

Вночі російські загарбники атакували місто ударними безпілотниками.