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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Наслідки удару РФ по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти у ніч на 24 квітня атакували Запоріжжя.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів Запоріжжя. Наразі фахівці проводять обстеження", - зазначив він.

Наслідки удару РФ по Запоріжжю 24 квітня 2025 року
Наслідки удару РФ по Запоріжжю 24 квітня 2025 року
Наслідки удару РФ по Запоріжжю 24 квітня 2025 року
Наслідки удару РФ по Запоріжжю 24 квітня 2025 року
Наслідки удару РФ по Запоріжжю 24 квітня 2025 року

Атака "шахедів" на Запоріжжя 24 квітня 2025 року.

Вночі російські загарбники атакували місто ударними безпілотниками.

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28523) Запорізька область (3610) Запорізький район (109)


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