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Наслідки удару РФ по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж
Російські окупанти у ніч на 24 квітня атакували Запоріжжя.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів Запоріжжя. Наразі фахівці проводять обстеження", - зазначив він.
Атака "шахедів" на Запоріжжя 24 квітня 2025 року.
Вночі російські загарбники атакували місто ударними безпілотниками.
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