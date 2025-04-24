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Новини Фото Вироки за державну зраду
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Чотирьох зрадників, які воювали проти України на Сході, засудили до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Чотирьох зрадників, які воювали проти України на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіаскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Їх взяли у полон під час боїв на Сіверському та Новопавлівському напрямках наприкінці 2024 року.

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"Засудженими є жителі тимчасово окупованої частини сходу України, які вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

Один з них – фельдшер із Макіївки, який у складі 5-ї мотострілецької бригади рф евакуйовував поранених рашистів з поля бою в районі Курахового.

Інший – мешканець Донецька. У складі 91-го стрілецького полку окупантів він облаштовував фортифікаційні укріплення на лівобережжі Херсонщини. Згодом його перекинули на передову східного фронту, де під Зеленівкою він потрапив у полон.

Ще двоє – жителі Ровеньок на Луганщині. Один із них – приєднався до окупантів ще до початку повномасштабної війни. З кінця 2022 року зрадники входили до складу 2-ї та 85-ї мотострілецьких бригад збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

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Зрадники брали участь в окупації Сіверськодонецька, Лисичанська та Рубіжного. Згодом вони штурмували позиції ЗСУ в районі Верхньокам’янського, де їх взяли у полон.

Їх визнано винними у державній зраді та колабораційній діяльності.

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Воювали проти ЗСУ. Чотирьох полонених засудили до 15 років
Воювали проти ЗСУ. Чотирьох полонених засудили до 15 років
Воювали проти ЗСУ. Чотирьох полонених засудили до 15 років
Воювали проти ЗСУ. Чотирьох полонених засудили до 15 років

Автор: 

СБУ (12829) Донецька область (8491) державна зрада (1687)


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Нє ну фельдшер ще попитається спригнуть, шо виконував клятву Гіпопотама
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24.04.2025 16:17 Відповісти
Розстріляти таку паскуду ,а не утримувати за кошти платників податків.
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24.04.2025 16:18 Відповісти
чому 15? чому не довічне???
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24.04.2025 16:18 Відповісти
Щоб "обміняти" а якщо по правді то щоб незабаром відправити їх на "сукуродіну"!
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24.04.2025 16:41 Відповісти
А яке у них майно і як вони його збираються конфісковувати? Я розумію шо є кримінальні статті і там так написано. Але ж для чого на цьому акцентувати. Немає у них там ніякого майна. Вони просто зрадники яких потрібно було просто знищити.
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24.04.2025 16:19 Відповісти
Ну от що за муйня? Це СБУ таким займається чи редактор Цензора? По цих чотирьох тілах винесено рішення суду, вина їх доведена - навіщо заблюрювати обличчя? Країна має знати таких хероїв. Та ще й без прізвищ. Негарний душок в цієї новини.
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24.04.2025 16:35 Відповісти
тільки РОЗСТРІЛЯТИ
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24.04.2025 18:26 Відповісти
йдіть нах с таким фото.. якого х.я не показуєте цих гидот?
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24.04.2025 19:15 Відповісти
якщо вже засуджені, то чому далі морди пікселять?
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25.04.2025 07:57 Відповісти
 
 