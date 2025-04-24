Чотирьох зрадників, які воювали проти України на Сході, засудили до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Чотирьох зрадників, які воювали проти України на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіаскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Їх взяли у полон під час боїв на Сіверському та Новопавлівському напрямках наприкінці 2024 року.

Читайте: В Одесі затримали адвокатку, яка готувалась до захоплення влади, - прокуратура. ФОТОрепортаж

"Засудженими є жителі тимчасово окупованої частини сходу України, які вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

Один з них – фельдшер із Макіївки, який у складі 5-ї мотострілецької бригади рф евакуйовував поранених рашистів з поля бою в районі Курахового.

Інший – мешканець Донецька. У складі 91-го стрілецького полку окупантів він облаштовував фортифікаційні укріплення на лівобережжі Херсонщини. Згодом його перекинули на передову східного фронту, де під Зеленівкою він потрапив у полон.

Ще двоє – жителі Ровеньок на Луганщині. Один із них – приєднався до окупантів ще до початку повномасштабної війни. З кінця 2022 року зрадники входили до складу 2-ї та 85-ї мотострілецьких бригад збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Здавала ворогу локації Сил оборони у Покровську та Мирнограді: ексспівробітниці суду повідомлено про підозру, - СБУ

Зрадники брали участь в окупації Сіверськодонецька, Лисичанська та Рубіжного. Згодом вони штурмували позиції ЗСУ в районі Верхньокам’янського, де їх взяли у полон.

Їх визнано винними у державній зраді та колабораційній діяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Став "сенатором" в окупованому Криму: повідомлено про підозру ексвійськовому ЗСУ Німченку







