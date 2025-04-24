Четырех предателей, которые воевали против Украины на Востоке, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО
Четырех предателей, которые воевали против Украины в Донецкой области, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Их взяли в плен во время боев на Северском и Новопавловском направлениях в конце 2024 года.
"Осужденными являются жители временно оккупированной части востока Украины, которые вступили в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.
Один из них - фельдшер из Макеевки, который в составе 5-й мотострелковой бригады рф эвакуировал раненых рашистов с поля боя в районе Курахово.
Другой - житель Донецка. В составе 91-го стрелкового полка оккупантов он обустраивал фортификационные укрепления на левобережье Херсонщины. Впоследствии его перебросили на передовую восточного фронта, где под Зеленовкой он попал в плен.
Еще двое - жители Ровенек Луганской области. Один из них - присоединился к оккупантам еще до начала полномасштабной войны. С конца 2022 года предатели входили в состав 2-й и 85-й мотострелковых бригад вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Предатели участвовали в оккупации Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Впоследствии они штурмовали позиции ВСУ в районе Верхнекаменского, где их взяли в плен.
Они признаны виновными в государственной измене и коллаборационистской деятельности.
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