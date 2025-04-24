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Четырех предателей, которые воевали против Украины на Востоке, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Четырех предателей, которые воевали против Украины в Донецкой области, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Их взяли в плен во время боев на Северском и Новопавловском направлениях в конце 2024 года.

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"Осужденными являются жители временно оккупированной части востока Украины, которые вступили в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.

Один из них - фельдшер из Макеевки, который в составе 5-й мотострелковой бригады рф эвакуировал раненых рашистов с поля боя в районе Курахово.

Другой - житель Донецка. В составе 91-го стрелкового полка оккупантов он обустраивал фортификационные укрепления на левобережье Херсонщины. Впоследствии его перебросили на передовую восточного фронта, где под Зеленовкой он попал в плен.

Еще двое - жители Ровенек Луганской области. Один из них - присоединился к оккупантам еще до начала полномасштабной войны. С конца 2022 года предатели входили в состав 2-й и 85-й мотострелковых бригад вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

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Предатели участвовали в оккупации Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Впоследствии они штурмовали позиции ВСУ в районе Верхнекаменского, где их взяли в плен.

Они признаны виновными в государственной измене и коллаборационистской деятельности.

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Воевали против ВСУ. Четырех пленных приговорили к 15 годам
Воевали против ВСУ. Четырех пленных приговорили к 15 годам
Воевали против ВСУ. Четырех пленных приговорили к 15 годам
Воевали против ВСУ. Четырех пленных приговорили к 15 годам

Автор: 

СБУ (19905) Донецкая область (9665) государственная измена (1540)


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Нє ну фельдшер ще попитається спригнуть, шо виконував клятву Гіпопотама
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24.04.2025 16:17 Ответить
Розстріляти таку паскуду ,а не утримувати за кошти платників податків.
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24.04.2025 16:18 Ответить
чому 15? чому не довічне???
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24.04.2025 16:18 Ответить
Щоб "обміняти" а якщо по правді то щоб незабаром відправити їх на "сукуродіну"!
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24.04.2025 16:41 Ответить
А яке у них майно і як вони його збираються конфісковувати? Я розумію шо є кримінальні статті і там так написано. Але ж для чого на цьому акцентувати. Немає у них там ніякого майна. Вони просто зрадники яких потрібно було просто знищити.
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24.04.2025 16:19 Ответить
Ну от що за муйня? Це СБУ таким займається чи редактор Цензора? По цих чотирьох тілах винесено рішення суду, вина їх доведена - навіщо заблюрювати обличчя? Країна має знати таких хероїв. Та ще й без прізвищ. Негарний душок в цієї новини.
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24.04.2025 16:35 Ответить
тільки РОЗСТРІЛЯТИ
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24.04.2025 18:26 Ответить
йдіть нах с таким фото.. якого х.я не показуєте цих гидот?
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24.04.2025 19:15 Ответить
 
 