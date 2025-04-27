Чоловік влаштував стрілянину біля магазину в Миколаєві: 26-річний постраждалий у важкому стані, стрільця затримано. ФОТОрепортаж
У Миколаєві чоловік після зауваження здійснив постріл у груди іншому чоловікові та втік, зловмисника спіймали, йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці, 27 квітня, до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля магазину по проспекту Героїв України у Миколаєві у ході конфлікту чоловік здійснив постріл в іншого чоловіка, попередньо, з пістолета", - йдеться в повідомленні.
Співробітники поліції з’ясували, що в магазині між чоловіками стався конфлікт після зауваження потерпілого зловмиснику щодо стану алкогольного сп’яніння та непристойної поведінки у громадському місці. А вже на вулиці нетверезий фігурант здійснив постріл у груди опоненту та втік із місця події. Потерпілого з травмами забрала швидка медична допомога.
"Поліцейські, провівши низку оперативних та слідчо-розшукових заходів, у тому числі за участі фахівців управління кримінального аналізу, а також за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаних до системи "Безпечне місто", встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець", - розповіли в поліції.
Так, чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Кримінального кодексу України "Замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів". Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
Найближчим часом фігуранту повідомлять про підозру у скоєнні злочину.
Повідомляється, що 26-річний потерпілий перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється як тяжкий.
Вилучену зброю, попередньо, травматичної дії, слідчі направили на проведення відповідних експертиз, у результаті яких будуть ухвалені подальші процесуальні рішення, зокрема й додаткова кваліфікація дій затриманого.
Наразі поліцейські встановлюють шлях надходження зброї до фігуранта. Досудове розслідування триває.
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і шо гроші та процедури приблизно будуть ті самі, мова лише про право по закону
і що тут хлопець можливо виживе (залежить від того що той мудень накрутив і про що написано в передостанньому абзаці), а від форта в груди був би без шансів
а ви знов мені про молдавію, про майдан, про альтернативну історію, та про фантазії сортування людей від бидла, яке хтось здійснюватиме в ідеальному світі
2. Озброєне хамло таке нахабне, бо на 100% впевнене, що у опонента та свідків зброї немає.
3. В країнах, де дозволене носіння короткоствола, рівень розбійних нападів, понрабувань та зумисних вбивств зачасту не вище, ніж в країнах, де на це заборона. Але там в статистику попадають і нападники, яких справедливо застрелила жертва нападу.
очевидно, що зброї було б більше у більш заможних східних регіонів,
а регіонали та роzzіяни ще й допомогли б терміново дооформити тисяч триста стволів для титушні та "жителів" Донбассу, тоді стрілків підвозили б в Київ колонами автобусів
Була б зима, то навить за медичною допомогою не було б потреби звертатися.
Зброя є у всіх, окрім законослухняних громадян.