Чоловік влаштував стрілянину біля магазину в Миколаєві: 26-річний постраждалий у важкому стані, стрільця затримано. ФОТОрепортаж

У Миколаєві чоловік після зауваження здійснив постріл у груди іншому чоловікові та втік, зловмисника спіймали, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці, 27 квітня, до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля магазину по проспекту Героїв України у Миколаєві у ході конфлікту чоловік здійснив постріл в іншого чоловіка, попередньо, з пістолета", - йдеться в повідомленні.

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Співробітники поліції з’ясували, що в магазині між чоловіками стався конфлікт після зауваження потерпілого зловмиснику щодо стану алкогольного сп’яніння та непристойної поведінки у громадському місці. А вже на вулиці нетверезий фігурант здійснив постріл у груди опоненту та втік із місця події. Потерпілого з травмами забрала швидка медична допомога.





"Поліцейські, провівши низку оперативних та слідчо-розшукових заходів, у тому числі за участі фахівців управління кримінального аналізу, а також за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаних до системи "Безпечне місто", встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець", - розповіли в поліції.

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Так, чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Кримінального кодексу України "Замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів". Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.



Найближчим часом фігуранту повідомлять про підозру у скоєнні злочину.



Повідомляється, що 26-річний потерпілий перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється як тяжкий.



Вилучену зброю, попередньо, травматичної дії, слідчі направили на проведення відповідних експертиз, у результаті яких будуть ухвалені подальші процесуальні рішення, зокрема й додаткова кваліфікація дій затриманого.



Наразі поліцейські встановлюють шлях надходження зброї до фігуранта. Досудове розслідування триває.









