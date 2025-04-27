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Новини Фото стрілянина в Миколаєві
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Чоловік влаштував стрілянину біля магазину в Миколаєві: 26-річний постраждалий у важкому стані, стрільця затримано. ФОТОрепортаж

У Миколаєві чоловік після зауваження здійснив постріл у груди іншому чоловікові та втік, зловмисника спіймали, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці, 27 квітня, до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля магазину по проспекту Героїв України у Миколаєві у ході конфлікту чоловік здійснив постріл в іншого чоловіка, попередньо, з пістолета", - йдеться в повідомленні.

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Співробітники поліції з’ясували, що в магазині між чоловіками стався конфлікт після зауваження потерпілого зловмиснику щодо стану алкогольного сп’яніння та непристойної поведінки у громадському місці. А вже на вулиці нетверезий фігурант здійснив постріл у груди опоненту та втік із місця події. Потерпілого з травмами забрала швидка медична допомога.

Стрілянина в Миколаєві
Стрілянина в Миколаєві

"Поліцейські, провівши низку оперативних та слідчо-розшукових заходів, у тому числі за участі фахівців управління кримінального аналізу, а також за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаних до системи "Безпечне місто", встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець", - розповіли в поліції.

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Стрілянина в Миколаєві

Так, чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Кримінального кодексу України "Замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів". Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом фігуранту повідомлять про підозру у скоєнні злочину.

Повідомляється, що 26-річний потерпілий перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється як тяжкий.

Вилучену зброю, попередньо, травматичної дії, слідчі направили на проведення відповідних експертиз, у результаті яких будуть ухвалені подальші процесуальні рішення, зокрема й додаткова кваліфікація дій затриманого.

Наразі поліцейські встановлюють шлях надходження зброї до фігуранта. Досудове розслідування триває.




Автор: 

Миколаїв (1806) Миколаївська область (2275) стрілянина (1782) Миколаївський район (63)


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Топ коментарі
+5
"Кожному п'яному" ніхто дозвіл на Форта-12 не надасть. А п'яний з грошима та "зв'язками" і так має Форта-12 р та Калаша в схованці. Якщо б давно був прийнятий "Закон про зброю", то ніхто б не наважився розганяти Майдан в 2013-му і цієї муйні зараз, скоріше за все не було б. А якщо була б - то перебіг цієї війни був би зовсім іншим. А громадяни Молдови з 1994-го року реготять над всіми цими "танцями з бубном" навколо КС
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27.04.2025 17:14
+5
А чому цей 38-річний місцевий мешканець не на фронті, а ходе бухий по місту ще й стріляє в людей?
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27.04.2025 17:30
+2
зара почнеться "дайте нарешті право кожному п'яному стріляти в хлопця з Форта-12, а не гумострілом"
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27.04.2025 16:35
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зара почнеться "дайте нарешті право кожному п'яному стріляти в хлопця з Форта-12, а не гумострілом"
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27.04.2025 16:35 Відповісти
"Кожному п'яному" ніхто дозвіл на Форта-12 не надасть. А п'яний з грошима та "зв'язками" і так має Форта-12 р та Калаша в схованці. Якщо б давно був прийнятий "Закон про зброю", то ніхто б не наважився розганяти Майдан в 2013-му і цієї муйні зараз, скоріше за все не було б. А якщо була б - то перебіг цієї війни був би зовсім іншим. А громадяни Молдови з 1994-го року реготять над всіми цими "танцями з бубном" навколо КС
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27.04.2025 17:14 Відповісти
а я кажу, що у цього обмудка замість гумостріла міг би бути законний бойовий форт
і шо гроші та процедури приблизно будуть ті самі, мова лише про право по закону
і що тут хлопець можливо виживе (залежить від того що той мудень накрутив і про що написано в передостанньому абзаці), а від форта в груди був би без шансів
а ви знов мені про молдавію, про майдан, про альтернативну історію, та про фантазії сортування людей від бидла, яке хтось здійснюватиме в ідеальному світі
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27.04.2025 17:29 Відповісти
1. Психологічний поріг застосування травматів набагато нижсий, ніж бойової зброї.
2. Озброєне хамло таке нахабне, бо на 100% впевнене, що у опонента та свідків зброї немає.
3. В країнах, де дозволене носіння короткоствола, рівень розбійних нападів, понрабувань та зумисних вбивств зачасту не вище, ніж в країнах, де на це заборона. Але там в статистику попадають і нападники, яких справедливо застрелила жертва нападу.
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27.04.2025 17:39 Відповісти
по п. 3 я звісно можу почитати якісь звіти та дослідження, на які Ви дасте посилання?
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27.04.2025 17:43 Відповісти
А не думали, що якщо б був закон про зброю, коли був майдан, то країна б поринула в громадянську війну яку в виграли прибічники янукрвича і жерт було б тисяч 500?
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27.04.2025 17:40 Відповісти
непогане припущення для альтернативної історії
очевидно, що зброї було б більше у більш заможних східних регіонів,
а регіонали та роzzіяни ще й допомогли б терміново дооформити тисяч триста стволів для титушні та "жителів" Донбассу, тоді стрілків підвозили б в Київ колонами автобусів
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27.04.2025 17:49 Відповісти
Ішов 11 рік війни. Декому хочеться постріляти. Ну немає кращого місця щоб постріляти чим в центрі міста Миколаїв.
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27.04.2025 16:43 Відповісти
Вбивство гумовою кулею, щось нове.
Була б зима, то навить за медичною допомогою не було б потреби звертатися.
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27.04.2025 16:46 Відповісти
на тобі б проексперементувати б...
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27.04.2025 17:28 Відповісти
травмат легко ламає ребра та може визвати зупинку серця від больвого шоку, постріль в голову (око, скроні, потилиця) теж доволі часто приводить до смерті...
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27.04.2025 17:34 Відповісти
це вже не кажучи про те, що лише кожний п'ятий володілець травмату не "довішує" порох та кулю, та не читає передостанніх абзаців у новинах
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27.04.2025 17:53 Відповісти
А чому цей 38-річний місцевий мешканець не на фронті, а ходе бухий по місту ще й стріляє в людей?
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27.04.2025 17:30 Відповісти
Країна мрій.
Зброя є у всіх, окрім законослухняних громадян.
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27.04.2025 18:19 Відповісти
 
 