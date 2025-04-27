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Новости Фото стрельба в Николаеве
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Мужчина устроил стрельбу возле магазина в Николаеве: 26-летний пострадавший в тяжелом состоянии, стрелок задержан. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Николаеве мужчина после замечания произвел выстрел в грудь другому мужчине и убежал, злоумышленника поймали, ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, 27 апреля, в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что возле магазина по проспекту Героев Украины в Николаеве в ходе конфликта мужчина произвел выстрел в другого мужчину, предварительно, из пистолета", - говорится в сообщении.

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Сотрудники полиции выяснили, что в магазине между мужчинами произошел конфликт после замечания потерпевшего злоумышленнику относительно состояния алкогольного опьянения и непристойного поведения в общественном месте. А уже на улице нетрезвый фигурант произвел выстрел в грудь оппоненту и скрылся с места происшествия. Пострадавшего с травмами забрала скорая медицинская помощь.

Стрельба в Николаеве
Стрельба в Николаеве

"Полицейские, проведя ряд оперативных и следственно-розыскных мероприятий, в том числе при участии специалистов управления криминального анализа, а также с помощью записей с камер видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасный город", установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель", - рассказали в полиции.

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Стрельба в Николаеве

Так, мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи начали уголовное производство, предварительно, по признакам ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений". Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

В ближайшее время фигуранту сообщат о подозрении в совершении преступления.

Сообщается, что 26-летний пострадавший находится в медицинском учреждении, его состояние расценивается, как тяжелое.

Изъятое оружие, предварительно, травматического действия, следователи направили на проведение соответствующих экспертиз, в результате которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения, в том числе и дополнительная квалификация действий задержанного.

Сейчас полицейские устанавливают путь поступления оружия к фигуранту. Досудебное расследование продолжается.




Автор: 

Николаев (2153) Николаевская область (2125) стрельба (3256) Николаевский район (60)


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Топ комментарии
+8
"Кожному п'яному" ніхто дозвіл на Форта-12 не надасть. А п'яний з грошима та "зв'язками" і так має Форта-12 р та Калаша в схованці. Якщо б давно був прийнятий "Закон про зброю", то ніхто б не наважився розганяти Майдан в 2013-му і цієї муйні зараз, скоріше за все не було б. А якщо була б - то перебіг цієї війни був би зовсім іншим. А громадяни Молдови з 1994-го року реготять над всіми цими "танцями з бубном" навколо КС
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27.04.2025 17:14
+6
А чому цей 38-річний місцевий мешканець не на фронті, а ходе бухий по місту ще й стріляє в людей?
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27.04.2025 17:30
+2
зара почнеться "дайте нарешті право кожному п'яному стріляти в хлопця з Форта-12, а не гумострілом"
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27.04.2025 16:35
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зара почнеться "дайте нарешті право кожному п'яному стріляти в хлопця з Форта-12, а не гумострілом"
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27.04.2025 16:35 Ответить
"Кожному п'яному" ніхто дозвіл на Форта-12 не надасть. А п'яний з грошима та "зв'язками" і так має Форта-12 р та Калаша в схованці. Якщо б давно був прийнятий "Закон про зброю", то ніхто б не наважився розганяти Майдан в 2013-му і цієї муйні зараз, скоріше за все не було б. А якщо була б - то перебіг цієї війни був би зовсім іншим. А громадяни Молдови з 1994-го року реготять над всіми цими "танцями з бубном" навколо КС
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27.04.2025 17:14 Ответить
а я кажу, що у цього обмудка замість гумостріла міг би бути законний бойовий форт
і шо гроші та процедури приблизно будуть ті самі, мова лише про право по закону
і що тут хлопець можливо виживе (залежить від того що той мудень накрутив і про що написано в передостанньому абзаці), а від форта в груди був би без шансів
а ви знов мені про молдавію, про майдан, про альтернативну історію, та про фантазії сортування людей від бидла, яке хтось здійснюватиме в ідеальному світі
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27.04.2025 17:29 Ответить
1. Психологічний поріг застосування травматів набагато нижсий, ніж бойової зброї.
2. Озброєне хамло таке нахабне, бо на 100% впевнене, що у опонента та свідків зброї немає.
3. В країнах, де дозволене носіння короткоствола, рівень розбійних нападів, понрабувань та зумисних вбивств зачасту не вище, ніж в країнах, де на це заборона. Але там в статистику попадають і нападники, яких справедливо застрелила жертва нападу.
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27.04.2025 17:39 Ответить
по п. 3 я звісно можу почитати якісь звіти та дослідження, на які Ви дасте посилання?
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27.04.2025 17:43 Ответить
А не думали, що якщо б був закон про зброю, коли був майдан, то країна б поринула в громадянську війну яку в виграли прибічники янукрвича і жерт було б тисяч 500?
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27.04.2025 17:40 Ответить
непогане припущення для альтернативної історії
очевидно, що зброї було б більше у більш заможних східних регіонів,
а регіонали та роzzіяни ще й допомогли б терміново дооформити тисяч триста стволів для титушні та "жителів" Донбассу, тоді стрілків підвозили б в Київ колонами автобусів
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27.04.2025 17:49 Ответить
Ішов 11 рік війни. Декому хочеться постріляти. Ну немає кращого місця щоб постріляти чим в центрі міста Миколаїв.
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27.04.2025 16:43 Ответить
Вбивство гумовою кулею, щось нове.
Була б зима, то навить за медичною допомогою не було б потреби звертатися.
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27.04.2025 16:46 Ответить
на тобі б проексперементувати б...
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27.04.2025 17:28 Ответить
в праве око...обо в ліве...
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27.04.2025 19:11 Ответить
травмат легко ламає ребра та може визвати зупинку серця від больвого шоку, постріль в голову (око, скроні, потилиця) теж доволі часто приводить до смерті...
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27.04.2025 17:34 Ответить
це вже не кажучи про те, що лише кожний п'ятий володілець травмату не "довішує" порох та кулю, та не читає передостанніх абзаців у новинах
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27.04.2025 17:53 Ответить
А чому цей 38-річний місцевий мешканець не на фронті, а ходе бухий по місту ще й стріляє в людей?
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27.04.2025 17:30 Ответить
Країна мрій.
Зброя є у всіх, окрім законослухняних громадян.
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27.04.2025 18:19 Ответить
 
 