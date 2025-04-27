Мужчина устроил стрельбу возле магазина в Николаеве: 26-летний пострадавший в тяжелом состоянии, стрелок задержан. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Николаеве мужчина после замечания произвел выстрел в грудь другому мужчине и убежал, злоумышленника поймали, ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, 27 апреля, в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что возле магазина по проспекту Героев Украины в Николаеве в ходе конфликта мужчина произвел выстрел в другого мужчину, предварительно, из пистолета", - говорится в сообщении.

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Сотрудники полиции выяснили, что в магазине между мужчинами произошел конфликт после замечания потерпевшего злоумышленнику относительно состояния алкогольного опьянения и непристойного поведения в общественном месте. А уже на улице нетрезвый фигурант произвел выстрел в грудь оппоненту и скрылся с места происшествия. Пострадавшего с травмами забрала скорая медицинская помощь.





"Полицейские, проведя ряд оперативных и следственно-розыскных мероприятий, в том числе при участии специалистов управления криминального анализа, а также с помощью записей с камер видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасный город", установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель", - рассказали в полиции.

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Так, мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи начали уголовное производство, предварительно, по признакам ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений". Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.



В ближайшее время фигуранту сообщат о подозрении в совершении преступления.



Сообщается, что 26-летний пострадавший находится в медицинском учреждении, его состояние расценивается, как тяжелое.



Изъятое оружие, предварительно, травматического действия, следователи направили на проведение соответствующих экспертиз, в результате которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения, в том числе и дополнительная квалификация действий задержанного.



Сейчас полицейские устанавливают путь поступления оружия к фигуранту. Досудебное расследование продолжается.









