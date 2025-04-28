Машина розмінування підірвалась на Харківщині. ФОТОрепортаж

На Харківщині відбулась детонація вибухонебезпечного предмета під робочим органом машини механізованого розмінування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Під час проведення робіт із розмінування протипожежних розривів на території Студенецького лісництва Ізюмського району Харківської області сталася детонація вибухонебезпечного предмета під робочим органом машини механізованого розмінування Komatsu", - ідеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Розмінування Харківщини

Розмінування лісових масивів наразі є одним із пріоритетних завдань на Харківщині, яка значно постраждала внаслідок бойових дій. Особлива увага приділяється очищенню територій, де розташовані протипожежні розриви, дороги та під'їзні шляхи. Це необхідно для забезпечення безпечного доступу пожежно-рятувальних підрозділів у разі виникнення лісових пожеж.

Такі машини беруть на себе головну небезпеку та щодня рятують життя піротехніків!

"Техніку можна відремонтувати. А людське життя — безцінне!", - наголосили в ДСНС.









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