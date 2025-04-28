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Новини Фото Розмінування українських територій
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Машина розмінування підірвалась на Харківщині. ФОТОрепортаж

На Харківщині відбулась детонація вибухонебезпечного предмета під робочим органом машини механізованого розмінування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Під час проведення робіт із розмінування протипожежних розривів на території Студенецького лісництва Ізюмського району Харківської області сталася детонація вибухонебезпечного предмета під робочим органом машини механізованого розмінування Komatsu", - ідеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три роки війни 355 цивільних загинули через російську вибухівку, серед них 18 дітей, - Міноборони

Розмінування Харківщини

Розмінування лісових масивів наразі є одним із пріоритетних завдань на Харківщині, яка значно постраждала внаслідок бойових дій. Особлива увага приділяється очищенню територій, де розташовані протипожежні розриви, дороги та під'їзні шляхи. Це необхідно для забезпечення безпечного доступу пожежно-рятувальних підрозділів у разі виникнення лісових пожеж.

Такі машини беруть на себе головну небезпеку та щодня рятують життя піротехніків!

"Техніку можна відремонтувати. А людське життя — безцінне!", - наголосили в ДСНС.

підірвалась машина розмінування
підірвалась машина розмінування
підірвалась машина розмінування
підірвалась машина розмінування

Також читайте: Очищення звільнених територій та сприяння на фронті: як допомагає Україні Коаліція розмінування

Автор: 

вибух (4470) ДСНС (5112) розмінування (990) Харківська область (829)


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Топ коментарі
+6
Як може підірватись машина розмінування?
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28.04.2025 20:58
+6
Оце новина!
А ще, відбулося рихлення грунту в результаті проходу культиватора...
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28.04.2025 21:00
+5
Хібе це не її призначення?
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28.04.2025 20:58
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Залізо можна відремонтувати.
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28.04.2025 20:55 Відповісти
Хібе це не її призначення?
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28.04.2025 20:58 Відповісти
Можливо помилка водія - відхилився від маршруту та випадково наїхав гусінню на міну
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28.04.2025 21:00 Відповісти
Ти тоже коли відхиляєшся то б'єшся головою об стіну,а там люди отримують поранення придурку
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28.04.2025 21:10 Відповісти
Як може підірватись машина розмінування?
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28.04.2025 20:58 Відповісти
А ось так. Взяла та й підірвалась...
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28.04.2025 21:07 Відповісти
Підривач з затримкою...підірвався не під тралом, а під днищем...можливо орки і зробили саме проти таких машин
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28.04.2025 21:28 Відповісти
Оце новина!
А ще, відбулося рихлення грунту в результаті проходу культиватора...
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28.04.2025 21:00 Відповісти
Такі машини мають бути дистанційно керовані….. получила по валу спереду з ліва….
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28.04.2025 21:11 Відповісти
інженерам Komatsu, треба терміново попрацювати над конструкцією.
не треба, не дякуйте.
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28.04.2025 21:35 Відповісти
Так эта машина так и должна взрывать мины .
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28.04.2025 21:55 Відповісти
Камацє *****!
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28.04.2025 22:00 Відповісти
 
 