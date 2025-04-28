Машина разминирования подорвалась на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине произошла детонация взрывоопасного предмета под рабочим органом машины механизированного разминирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Во время проведения работ по разминированию противопожарных разрывов на территории Студенецкого лесничества Изюмского района Харьковской области произошла детонация взрывоопасного предмета под рабочим органом машины механизированного разминирования Komatsu", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Разминирование Харьковщины

Разминирование лесных массивов сейчас является одной из приоритетных задач на Харьковщине, которая значительно пострадала вследствие боевых действий. Особое внимание уделяется очистке территорий, где расположены противопожарные разрывы, дороги и подъездные пути. Это необходимо для обеспечения безопасного доступа пожарно-спасательных подразделений в случае возникновения лесных пожаров.

Такие машины берут на себя главную опасность и ежедневно спасают жизни пиротехников!

"Технику можно отремонтировать. А человеческая жизнь - бесценна!" - отметили в ГСЧС.









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