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Новости Фото Разминирование украинских территорий
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Машина разминирования подорвалась на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине произошла детонация взрывоопасного предмета под рабочим органом машины механизированного разминирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Во время проведения работ по разминированию противопожарных разрывов на территории Студенецкого лесничества Изюмского района Харьковской области произошла детонация взрывоопасного предмета под рабочим органом машины механизированного разминирования Komatsu", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Разминирование Харьковщины

Разминирование лесных массивов сейчас является одной из приоритетных задач на Харьковщине, которая значительно пострадала вследствие боевых действий. Особое внимание уделяется очистке территорий, где расположены противопожарные разрывы, дороги и подъездные пути. Это необходимо для обеспечения безопасного доступа пожарно-спасательных подразделений в случае возникновения лесных пожаров.

Такие машины берут на себя главную опасность и ежедневно спасают жизни пиротехников!

"Технику можно отремонтировать. А человеческая жизнь - бесценна!" - отметили в ГСЧС.

взорвалась машина разминирования
взорвалась машина разминирования
взорвалась машина разминирования
взорвалась машина разминирования

Также читайте: Очистка освобожденных территорий и содействие на фронте: как помогает Украине Коалиция разминирования

Автор: 

взрыв (6755) ГСЧС (4973) разминирование (713) Харьковская область (824)


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Топ комментарии
+6
Як може підірватись машина розмінування?
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28.04.2025 20:58
+6
Оце новина!
А ще, відбулося рихлення грунту в результаті проходу культиватора...
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28.04.2025 21:00
+5
Хібе це не її призначення?
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28.04.2025 20:58
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Залізо можна відремонтувати.
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28.04.2025 20:55 Ответить
Хібе це не її призначення?
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28.04.2025 20:58 Ответить
Можливо помилка водія - відхилився від маршруту та випадково наїхав гусінню на міну
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28.04.2025 21:00 Ответить
Ти тоже коли відхиляєшся то б'єшся головою об стіну,а там люди отримують поранення придурку
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28.04.2025 21:10 Ответить
Як може підірватись машина розмінування?
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28.04.2025 20:58 Ответить
А ось так. Взяла та й підірвалась...
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28.04.2025 21:07 Ответить
Підривач з затримкою...підірвався не під тралом, а під днищем...можливо орки і зробили саме проти таких машин
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28.04.2025 21:28 Ответить
Оце новина!
А ще, відбулося рихлення грунту в результаті проходу культиватора...
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28.04.2025 21:00 Ответить
Такі машини мають бути дистанційно керовані….. получила по валу спереду з ліва….
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28.04.2025 21:11 Ответить
інженерам Komatsu, треба терміново попрацювати над конструкцією.
не треба, не дякуйте.
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28.04.2025 21:35 Ответить
Так эта машина так и должна взрывать мины .
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28.04.2025 21:55 Ответить
Камацє *****!
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28.04.2025 22:00 Ответить
 
 