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Новини Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ Горить нафтобаза в РФ
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У Краснодарському краї РФ пролунали вибухи: палає нафтобаза. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 28 квітня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Росіяни повідомлять про масштабну пожежу на нафтобазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Astra та голову Новоросійська Андрія Кравченко.

"У промисловій зоні села Кирилівка сталося загоряння місткості з дизельним пальним. Вогонь перекинувся на легкові автомобілі, що стояли поруч, і контейнери", - йдеться у дописі.

Постраждалих нібито немає. Пожежу гасять 57 надзвичайників та 19 одиниць техніки.

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Він також сказав, що причина пожежі буде встановлена після гасіння та проведення відповідних заходів.

Близько 22:00, як написав Кравченко, загорання було ліквідоване.

У Новоросійську заявили про масштабну пожежу на НПЗ 28 квітня

На відео, записаних місцевими жителями, можна чути вибухи.

Так, канал Кубань 24 писав, що очевидці чули кілька "хлопков".

"Українські війська сьогодні ввечері успішно завдали удару по нафтобазі в російському місті Новоросійськ. Наразі об'єкт горить", - зазначив OSINT-аналітик OSINTtechnical у соцмережі X.

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Перед цим російські моніторингові канали повідомляли про загрозу ракетних ударів "Нептуном" в тому районі.

Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі не надходило.

У Новоросійську заявили про масштабну пожежу на НПЗ 28 квітня

Автор: 

вибух (4470) НПЗ (588) пожежа (4331) росія (65270) Удари по РФ (283)


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І шо, добре горить?
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28.04.2025 23:04 Відповісти
ой бяда бяда горє то како-како горє то...
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28.04.2025 23:07 Відповісти
Підготовка до дєвятага мая.
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28.04.2025 23:10 Відповісти
рашка видобуває біля 500 млн !!! тон чорної жижи щороку.

бомбити треба нафтоперегонку

.
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28.04.2025 23:18 Відповісти
Вишки бить потрібно.
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28.04.2025 23:24 Відповісти
У сибиру? Там тисячі три км до них буде, і їх по кількості біля восьми тисяч
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29.04.2025 00:08 Відповісти
Нарешті!
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28.04.2025 23:47 Відповісти
Нікагда такова нє біло - і вот оп"ятЪ.......
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29.04.2025 00:03 Відповісти
Єдині і дієві санкції проти Сосії це ті які несуть українські дрони і ракети
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29.04.2025 00:15 Відповісти
 
 