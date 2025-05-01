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Новини Фото Атака шахедів на Київщину
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Атака "шахедів" на Київщину: уламки впали на приватний будинок, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Київську область безпілотниками. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, внаслідок падіння уламків російського БпЛА виникла пожежа у приватному будинку та в поруч розташованій господарчій споруді на території приватного домоволодіння.

В ОВА повідомили, що наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах.

Бориспільський район

Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі відбулося загоряння покрівлі приватного будинку. Пожежу ліквідовано. Ще 11 приватних будинків та магазин пошкоджено.

Також відбулися займання у лісовій місцевості. Пожежі ліквідовані.

Вишгородський район

Відбулося загоряння трав‘яного настилу. Пожежа ліквідована.

Броварський район

Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння господарчої будівлі та гаражного приміщення. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль.

Читайте: Атака РФ на Одесу: "шахед" влучив у багатоповерхівку, дві людини загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Атака шахедів на Київщину 1 травня 2025 року
Атака шахедів на Київщину 1 травня 2025 року
Атака шахедів на Київщину 1 травня 2025 року
Атака шахедів на Київщину 1 травня 2025 року

Автор: 

Київська область (4036) обстріл (28596) Шахед (1032)


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Потрібно відповідати на злочини кремлівського
людожера , також злочинами проти його військового потенціалу ,
так як по -доброму ця мразь не розуміє 🙁
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01.05.2025 08:44 Відповісти
 
 