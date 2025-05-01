Атака "шахедов" на Киевщину: обломки упали на частный дом, возник пожар. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в результате падения обломков российского БпЛА возник пожар в частном доме и в рядом расположенной хозяйственной постройке на территории частного домовладения.

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