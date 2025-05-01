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Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
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Атака "шахедов" на Киевщину: обломки упали на частный дом, возник пожар. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в результате падения обломков российского БпЛА возник пожар в частном доме и в рядом расположенной хозяйственной постройке на территории частного домовладения.

Читайте: Атака РФ на Одессу: "шахед" попал в многоэтажку, два человека погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Атака шахедов на Киевскую область 1 мая 2025 года
Атака шахедов на Киевскую область 1 мая 2025 года
Атака шахедов на Киевскую область 1 мая 2025 года
Атака шахедов на Киевскую область 1 мая 2025 года

Автор: 

Киевская область (4144) обстрел (27275) Шахед (1029)


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Потрібно відповідати на злочини кремлівського
людожера , також злочинами проти його військового потенціалу ,
так як по -доброму ця мразь не розуміє 🙁
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01.05.2025 08:44 Ответить
 
 