Атака "шахедов" на Киевщину: обломки упали на частный дом, возник пожар. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, в результате падения обломков российского БпЛА возник пожар в частном доме и в рядом расположенной хозяйственной постройке на территории частного домовладения.
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людожера , також злочинами проти його військового потенціалу ,
так як по -доброму ця мразь не розуміє 🙁