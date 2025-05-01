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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Атака РФ на Одессу: "шахед" попал в многоэтажку, два человека погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе погибли два человека, еще пятеро травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Одесской ОГА Олег Кипер и городской голова Геннадий Труханов.

"Из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые ликвидируют наши спасатели. В результате удара два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

По словам Труханова, жилые дома и гражданская инфраструктура повреждены в разных районах Одессы.

"Пожилая пара, которая проживала на верхнем этаже дома вместе с овчаркой Джеком, не выходит на связь. Их дети сообщили об отсутствии контакта", - отметил городской голова.

В Одессе продолжается ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.

Обновление на 7:30

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате российской атаки пострадали как минимум 15 человек.

Спасатели оперативно ликвидировали пожары, в одной из многоэтажек эвакуировали более 200 человек.

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Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

беспилотник (3626) обстрел (27275) Одесса (7890) Одесская область (3580) Одесский район (151)


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І досі люди підтримують комуністів катьку зоофілку кацапів кидються на все Українське і на військових тцк америка більше демократична країна але під час війни зібрали всіх японців і в одине місце типу табір вивезли то чому у нас кацапські потвори ухилянти вільно себе почувають відключіть інтернет зовсім за дискредитацію і напад на тцк і військових термін за зраду і коректировку ракет смертна кара
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01.05.2025 06:35 Ответить
Військові тцк - це тітушня в чорній формі і балаклавах? (помічники чи як їх там) 😁😁😁
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01.05.2025 08:53 Ответить
Зелька потужно відповість у своїй голові. В його мізках потужна балістика "Смарагдовий прутень" вже вилітає на Москву. І тисячі дронів тіпа Шахеда, а не RD-2 с 3кг вибухівки.
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01.05.2025 07:18 Ответить
Так нелох забороняє відповідати, доказує трампу що він за мир. путін об'явив припонення вогню. Але виконує це тільки клоун.
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01.05.2025 08:39 Ответить
Цікаво, скільки б протримався Ізраїль з такими "лідорами"?
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01.05.2025 09:15 Ответить
І так кожну ніч, варвари знищують наші міста ,вбивають наших людей відповіді нема ,влада нікчемна і безпорадна.
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01.05.2025 07:48 Ответить
Гіршого ніж Зе і годі було знайти серед 32 кандидатів у 2019
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01.05.2025 08:13 Ответить
Наші міста дуже швидко будуть зруйновані такими темпами.
Виявляється, що ми нація терпіл. Нас знищують, а ми терпимо, не створюємо ЯЗ для захисту від скаженого сусіда та очікуємо на милостиню від божевільного дідуся з-за океану, яку він нам не надасть.
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01.05.2025 08:23 Ответить
 
 