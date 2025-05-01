Атака РФ на Одессу: "шахед" попал в многоэтажку, два человека погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе погибли два человека, еще пятеро травмированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Одесской ОГА Олег Кипер и городской голова Геннадий Труханов.
"Из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые ликвидируют наши спасатели. В результате удара два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
По словам Труханова, жилые дома и гражданская инфраструктура повреждены в разных районах Одессы.
"Пожилая пара, которая проживала на верхнем этаже дома вместе с овчаркой Джеком, не выходит на связь. Их дети сообщили об отсутствии контакта", - отметил городской голова.
В Одессе продолжается ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.
Обновление на 7:30
Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате российской атаки пострадали как минимум 15 человек.
Спасатели оперативно ликвидировали пожары, в одной из многоэтажек эвакуировали более 200 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Виявляється, що ми нація терпіл. Нас знищують, а ми терпимо, не створюємо ЯЗ для захисту від скаженого сусіда та очікуємо на милостиню від божевільного дідуся з-за океану, яку він нам не надасть.