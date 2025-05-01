Внаслідок атаки російських безпілотників на Одесу значно пошкоджена житлова інфраструктура, - ОВА

Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками, пошкоджень зазнала житлова інфраструктура.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - розповів він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Одесі лунали вибухи.

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