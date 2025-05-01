УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5639 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Одесу
207 3

Внаслідок атаки російських безпілотників на Одесу значно пошкоджена житлова інфраструктура, - ОВА

шахеди

Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками, пошкоджень зазнала житлова інфраструктура.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - розповів він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Одесі лунали вибухи.

Читайте: Окупанти влучили безпілотником "Молнія" в АЗС у Харкові: сталася пожежа

Автор: 

безпілотник (4190) вибух (4474) Одеса (5464) Одеська область (3226) Одеський район (154) війна в Україні (4057)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по москвасіті довгим нептуном слабо ? там склом півміста засипле і кацапських самок матки випадуть. Це на кацапії путлєр дає команди прямі бити по житловим кварталам, а наш генералісімус квартальний сцикун !
показати весь коментар
01.05.2025 02:03 Відповісти
Ми не стріляємо аби куди!
Ми стріляємо конкретно в ті цілі, які значною мірою впливають на військовий потенціонал засРашки!
При цьому намагаємось максимально зменшити супутнью шкоду цивільним.
Інакше чим би ми відрізнялись від орків?
показати весь коментар
01.05.2025 02:06 Відповісти
Добро повинно бути з кулаками ! Грайтесь і далі у гуманність з наволочами !
показати весь коментар
01.05.2025 02:10 Відповісти
 
 