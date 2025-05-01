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Новости Атака беспилотников на Одессу
2 090 16

В результате атаки российских беспилотников на Одессу значительно повреждена жилая инфраструктура, - ОВА

шахеди

Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками, повреждения получила жилая инфраструктура.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

"Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары. Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одессе раздавались взрывы.

Читайте: Оккупанты попали беспилотником "Молния" в АЗС в Харькове: произошел пожар

Автор: 

беспилотник (3626) взрыв (6762) Одесса (7890) Одесская область (3580) Одесский район (151) война в Украине (4022)


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Топ комментарии
+6
Добро повинно бути з кулаками ! Грайтесь і далі у гуманність з наволочами !
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01.05.2025 02:10
+6
А ви посидіть під ударом і враз ваше миролюбство закінчиться.
До речі, там немає цивільних-усі працюють на військову машину
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01.05.2025 03:25
+5
Розповідати, що українці не мають бити у відповідь по кацапським цивільним може або повний ідіот, або агент фсб, або недобітий кацап.
Треба нищити не тільки військових кацапів, але також і їхніх цивільних.
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01.05.2025 03:53
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по москвасіті довгим нептуном слабо ? там склом півміста засипле і кацапських самок матки випадуть. Це на кацапії путлєр дає команди прямі бити по житловим кварталам, а наш генералісімус квартальний сцикун !
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01.05.2025 02:03 Ответить
Ми не стріляємо аби куди!
Ми стріляємо конкретно в ті цілі, які значною мірою впливають на військовий потенціонал засРашки!
При цьому намагаємось максимально зменшити супутнью шкоду цивільним.
Інакше чим би ми відрізнялись від орків?
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01.05.2025 02:06 Ответить
Добро повинно бути з кулаками ! Грайтесь і далі у гуманність з наволочами !
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01.05.2025 02:10 Ответить
Воювати з цивільними - це достойно України?
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01.05.2025 02:14 Ответить
А ви посидіть під ударом і враз ваше миролюбство закінчиться.
До речі, там немає цивільних-усі працюють на військову машину
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01.05.2025 03:25 Ответить
А я де, по-Вашому, живу?
Ще раз - це засраша воює з народом, а Україна воює з військовими!
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01.05.2025 04:16 Ответить
Москва-Сіті, це вже є військовий об'єкт. В офісах сидять оркоушльопки і керують програмами дронів.
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01.05.2025 06:42 Ответить
Наслідки дронової атаки на Одесу
Судячі зі звуків які було чутно, то були нові реактивні "Шахеди".
Відео - https://t.me/odessa_infonews/68837
Відео руйнувань всередині одного з багатоповерхового будинку - https://t.me/odessa_infonews/68847
https://i.postimg.cc/zqmYm9kT/986c6e515f704ca866126210649351ee.jpg https://i.postimg.cc/zqmYm9kT/986c6e515f704ca866126210649351ee.jpg https://i.postimg.cc/zqmYm9kT/986c6e515f704ca866126210649351ee.jpg https://dumskaya.net/pics/b8/picturepicture_174605026822914112456780_13398.jpg https://dumskaya.net/pics/b8/picturepicture_174605026822914112456780_13398.jpg https://dumskaya.net/pics/b8/picturepicture_174605026822914112456780_13398.jpg
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01.05.2025 02:36 Ответить
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01.05.2025 03:49 Ответить
Якраз сьогодні я записав 3,5 хвилини звуків в небі - звуків реактивних двигунів там нема!
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01.05.2025 04:18 Ответить
Значить там де ви знаходились не було, там де я знаходився звук був зовсім інший ніж зазвичай (як у звичайного "Шахеда"), а після прильотів було чутно багато маленьких звуків дуже схожих на розрив касетної бойової частини.
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01.05.2025 07:11 Ответить
Розповідати, що українці не мають бити у відповідь по кацапським цивільним може або повний ідіот, або агент фсб, або недобітий кацап.
Треба нищити не тільки військових кацапів, але також і їхніх цивільних.
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01.05.2025 03:53 Ответить
Тільки нищівний удар по шабашу побєдобєсія 8,9 ;
щоб усі "гості"-співучасники шабашу. сс...лися під себе - тільки це їх охолодить трохи
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01.05.2025 04:00 Ответить
Цікаво, а де наші Трембіти-*****? Посвистіли та й годі?
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01.05.2025 06:53 Ответить
Запам'яталося, як зеленський дуже весело розказував------нічого, що вони рушать наші дома та підприємства ----вони ж застарілі. Після війни ми все відбудуємо *********.
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01.05.2025 08:43 Ответить
 
 