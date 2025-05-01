В результате атаки российских беспилотников на Одессу значительно повреждена жилая инфраструктура, - ОВА
Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками, повреждения получила жилая инфраструктура.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
"Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары. Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одессе раздавались взрывы.
Топ комментарии
+6 Alex Alex #601302
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+6 Isolda Peres
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Ми стріляємо конкретно в ті цілі, які значною мірою впливають на військовий потенціонал засРашки!
При цьому намагаємось максимально зменшити супутнью шкоду цивільним.
Інакше чим би ми відрізнялись від орків?
До речі, там немає цивільних-усі працюють на військову машину
Ще раз - це засраша воює з народом, а Україна воює з військовими!
Судячі зі звуків які було чутно, то були нові реактивні "Шахеди".
Відео - https://t.me/odessa_infonews/68837
Відео руйнувань всередині одного з багатоповерхового будинку - https://t.me/odessa_infonews/68847
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Треба нищити не тільки військових кацапів, але також і їхніх цивільних.
щоб усі "гості"-співучасники шабашу. сс...лися під себе - тільки це їх охолодить трохи