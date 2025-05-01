В результате атаки российских беспилотников на Одессу значительно повреждена жилая инфраструктура, - ОВА

Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками, повреждения получила жилая инфраструктура.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

"Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары. Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одессе раздавались взрывы.

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