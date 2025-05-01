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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Атака РФ на Одесу: "шахед" влучив у багатоповерхівку, дві людини загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі загинуло двоє людей, ще пʼятеро травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та міський голова Генадій Труханов.

"Через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують наші рятувальники. Внаслідок удару двоє людей загинуло, ще пʼятеро зазнали поранень. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

За словами Труханова, житлові будинки та цивільну інфраструктуру пошкоджено у різних районах Одеси.

"Літня пара, яка проживала на верхньому поверсі будинку разом із вівчаркою Джеком, не виходить на звʼязок. Їхні діти повідомили про відсутність контакту", - зазначив міський голова.

В Одесі триває ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги.

Оновлення на 7:30

Як повідомили в ДСНС України, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 15 осі.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, в одній з багатоповерхівок  евакуювали понад 200 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок атаки російських безпілотників на Одесу значно пошкоджена житлова інфраструктура, - ОВА

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

безпілотник (4190) обстріл (28596) Одеса (5464) Одеська область (3226) Одеський район (154)


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І досі люди підтримують комуністів катьку зоофілку кацапів кидються на все Українське і на військових тцк америка більше демократична країна але під час війни зібрали всіх японців і в одине місце типу табір вивезли то чому у нас кацапські потвори ухилянти вільно себе почувають відключіть інтернет зовсім за дискредитацію і напад на тцк і військових термін за зраду і коректировку ракет смертна кара
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01.05.2025 06:35 Відповісти
Військові тцк - це тітушня в чорній формі і балаклавах? (помічники чи як їх там) 😁😁😁
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01.05.2025 08:53 Відповісти
Зелька потужно відповість у своїй голові. В його мізках потужна балістика "Смарагдовий прутень" вже вилітає на Москву. І тисячі дронів тіпа Шахеда, а не RD-2 с 3кг вибухівки.
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01.05.2025 07:18 Відповісти
Так нелох забороняє відповідати, доказує трампу що він за мир. путін об'явив припонення вогню. Але виконує це тільки клоун.
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01.05.2025 08:39 Відповісти
Цікаво, скільки б протримався Ізраїль з такими "лідорами"?
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01.05.2025 09:15 Відповісти
І так кожну ніч, варвари знищують наші міста ,вбивають наших людей відповіді нема ,влада нікчемна і безпорадна.
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01.05.2025 07:48 Відповісти
Вона іншою і не може бути. Таку вибрали.
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01.05.2025 09:36 Відповісти
Гіршого ніж Зе і годі було знайти серед 32 кандидатів у 2019
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01.05.2025 08:13 Відповісти
Наші міста дуже швидко будуть зруйновані такими темпами.
Виявляється, що ми нація терпіл. Нас знищують, а ми терпимо, не створюємо ЯЗ для захисту від скаженого сусіда та очікуємо на милостиню від божевільного дідуся з-за океану, яку він нам не надасть.
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01.05.2025 08:23 Відповісти
Зеленський! Де мільйони дронів, де балістичні ракети? Там, де й 2 мільярди дерев?
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01.05.2025 09:39 Відповісти
 
 