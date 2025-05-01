Атака РФ на Одесу: "шахед" влучив у багатоповерхівку, дві людини загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі загинуло двоє людей, ще пʼятеро травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та міський голова Генадій Труханов.

"Через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують наші рятувальники. Внаслідок удару двоє людей загинуло, ще пʼятеро зазнали поранень. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

За словами Труханова, житлові будинки та цивільну інфраструктуру пошкоджено у різних районах Одеси.

"Літня пара, яка проживала на верхньому поверсі будинку разом із вівчаркою Джеком, не виходить на звʼязок. Їхні діти повідомили про відсутність контакту", - зазначив міський голова.

В Одесі триває ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги.

Оновлення на 7:30

Як повідомили в ДСНС України, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 15 осі.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, в одній з багатоповерхівок евакуювали понад 200 осіб.

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