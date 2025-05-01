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Хотів перетнути кордон, сховавшись у спальному відсіку вантажівки: прикордонники затримали порушника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У "Ягодині" прикордонники виявили чоловіка, який сховався у вантажівці.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі військовослужбовці Волинського прикордонного загону викрили спробу незаконного перетину державного кордону", - ідеться в повідомленні.

Що виявили прикордонники?

Під час перевірки вантажного автомобіля, який їхав на виїзд з України через пункт пропуску "Ягодин", інспектори виявили у спальному відсіку прихованого пасажира — громадянина України. Чоловік мав намір потрапити до Польщі поза прикордонним контролем, сховавшись у спальному відсіку.

Порушником виявився 48-річний житель Вінницької області.

Їхав за кордон на спальному місці водія
Їхав за кордон на спальному місці водія

Водієм був громадянин Польщі

За кермом транспортного засобу перебував громадянин Республіки Польща.

В його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), тож за цим фактом прикордонники повідомили співробітників поліції.

За спробу незаконного перетину кордону стосовно вінничанина складено адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП. Рішення у справі прийматиме суд.

Автор: 

Вінницька область (1016) Держприкордонслужба ДПСУ (6009) ухилянти (918)


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прям Гудіні
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01.05.2025 16:52 Відповісти
Наступна зупинка ТЦК
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01.05.2025 17:14 Відповісти
саме надійне - забортірувать у запаску.
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01.05.2025 17:26 Відповісти
 
 