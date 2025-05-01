Хотел пересечь границу, спрятавшись в спальном отсеке грузовика: пограничники задержали нарушителя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В "Ягодине" пограничники обнаружили мужчину, который спрятался в грузовике.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью военнослужащие Волынского пограничного отряда разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

Что обнаружили пограничники?

Во время проверки грузового автомобиля, который ехал на выезд из Украины через пункт пропуска "Ягодин", инспекторы обнаружили в спальном отсеке скрытого пассажира - гражданина Украины. Мужчина намеревался попасть в Польшу вне пограничного контроля, спрятавшись в спальном отсеке.

Нарушителем оказался 48-летний житель Винницкой области.





Водителем был гражданин Польши

За рулем транспортного средства находился гражданин Республики Польша.

В его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), поэтому по этому факту пограничники сообщили сотрудникам полиции.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении винничанина составлен административный протокол по ст. 204-1 КУоАП. Решение по делу будет принимать суд.