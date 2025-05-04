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Новини Фото Візит Зеленського до Чехії
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Зеленський прибув до Чехії та анонсував хороші новини від авіаційної коаліції (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 4 травня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Чехії.

Про це повідомив у соцмережі Х очільник МЗС країни Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я вітав Президента Зеленського в аеропорту Рузине. Лідер вільного світу", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють щодня по Україні, - Зеленський

Зеленський у Чехії

Згодом інформацію про візит до Чехії підтвердив сам Зеленський.

"Разом із першою леді прибули з офіційним візитом у Чехію. Заплановані зустрічі з Президентом Петром Павелом та Прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою.

Найголовніше – наша вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати. Окремий напрям співпраці - розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16. Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України. Звісно, будемо говорити про дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни", - зауважив він.

За словами Зеленського, перша леді візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine - важливій платформі для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів наших людей. А також підготовлений новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах – у всіх сферах збільшуємо підтримку для України.

Зеленський у Чехії
Зеленський у Чехії

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський може відвідати Чехію 4 травня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Чехія (1615) Ліпавський Ян (106)


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Топ коментарі
+16
І знов у робі.
Сценічний образ - наше все.

Фідель наш кастратий...
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04.05.2025 13:56
+5
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04.05.2025 14:12
+3
бляха як завжди пожмаканий як щойно виплюнули
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04.05.2025 13:55
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Коли перша леді виглядає на 2 голови солодніше за чоловіка
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04.05.2025 13:53 Відповісти
Думай краще про літаки. В Чехії здається Гріппени є.
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04.05.2025 14:09 Відповісти
бляха як завжди пожмаканий як щойно виплюнули
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04.05.2025 13:55 Відповісти
І знов у робі.
Сценічний образ - наше все.

Фідель наш кастратий...
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04.05.2025 13:56 Відповісти
Та може воно прилетіло пиваса потягнути..
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04.05.2025 14:32 Відповісти
Краще б з візитом в Угорщину прибув... з кулеметом. До речі,чому не педалюється тема з підтримкою Угорщини гітлерівської Німеччини? Скільки всілякі орбанисіярти будуть срати на голову українцям. Чи вся ця робота пропадає на *************?
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04.05.2025 13:58 Відповісти
👏
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04.05.2025 14:33 Відповісти
Молодец Зеленский, большой молодец!!!
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04.05.2025 13:58 Відповісти
Все таки, любімий саунний мальчік олігархів
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04.05.2025 14:14 Відповісти
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04.05.2025 14:18 Відповісти
а ополчєнку нафіга за собою притарабанив і йермачька не видко, шо коїться?
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04.05.2025 13:59 Відповісти
зе!скумрія захотіла рульку з пивом?
який гарний чоловік зе!поц.
катає свою подружаню за наш кошт.....
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04.05.2025 14:06 Відповісти
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04.05.2025 14:12 Відповісти
Безхатченко подорожує світом...
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04.05.2025 14:17 Відповісти
Їдь в Ємен, до хуситів. У них візьми гіперзук "Палестину-2", котра вразила Бен-Гуріон, і яка прориває ППО Ізраіля, посилену американськими THAAD. Раз ти такий тупий разом зі своєю зеленою бандою і нічого свого зробити не можешь. А то твої партнери зазвичай дають тобі собачий хер.
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04.05.2025 14:26 Відповісти
Вова "потужний" вдягнув "спецовку".
Напевно знайшов роботу в Чехії або прилетів обмінюватися досвідом.
Він же в нас "великий будівельник".
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04.05.2025 14:30 Відповісти
Коаліції, кластери, гарантії все не так просто, коли бажаеш скрити зраду!
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04.05.2025 14:46 Відповісти
Анонсірує кожен день , уже усе продало ,зробило концтабір в країні а саме їзде пр закордонам ха кошти людей либиться с того як він Українців гнобитт
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04.05.2025 14:57 Відповісти
Ішак і надалі, на народні кошти, тиняється світом з метою банальної реклами свого мохнатого рила. На його задум це мало б помогти просунути його рейтинг. Усі рішення щодо допомоги та підтримки України приймаються в рамках національних урядів. І ішак, занюхавши про якусь суттєву допомогу, примазується, напрошується на візит та видає це за свою особисту заслугу. Класична схема для вішання лапші.
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04.05.2025 14:59 Відповісти
 
 