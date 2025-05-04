Зеленський прибув до Чехії та анонсував хороші новини від авіаційної коаліції (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 4 травня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Чехії.

Про це повідомив у соцмережі Х очільник МЗС країни Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я вітав Президента Зеленського в аеропорту Рузине. Лідер вільного світу", - написав він.

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Згодом інформацію про візит до Чехії підтвердив сам Зеленський.

"Разом із першою леді прибули з офіційним візитом у Чехію. Заплановані зустрічі з Президентом Петром Павелом та Прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою.

Найголовніше – наша вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати. Окремий напрям співпраці - розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16. Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України. Звісно, будемо говорити про дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни", - зауважив він.

За словами Зеленського, перша леді візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine - важливій платформі для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів наших людей. А також підготовлений новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах – у всіх сферах збільшуємо підтримку для України.





Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський може відвідати Чехію 4 травня.