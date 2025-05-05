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Новини Фото Бойові дії на Курщині Операція ЗСУ на Курщині
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Операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей. Буферна зона залишається актуальною і зараз, - Сирський. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив наших воїнів, які відзначилися під час проведення Курської операції.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз.

Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка", - наголосив він.

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За словами Сирського, Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі.

Це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам, конкретним воїнам - справжнім героям українського війська.

"Один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині - 225-й окремий штурмовий полк. І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах рф – це насамперед про 225-й. Мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди – за зразкову стійкість, мужність, героїзм", - додав головнокомандувач.

сирський нагородив військових
сирський нагородив військових
сирський нагородив військових
сирський нагородив військових
сирський нагородив військових

Автор: 

бойові дії (3875) Сирський Олександр (623) Курськ (1127)


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Топ коментарі
+11
Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого. (с)
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05.05.2025 11:30
+10
Буфернеая зона в Сумській області?
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05.05.2025 11:47
+8
І які цілі виконані?
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05.05.2025 11:28
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Ну а что еще он может сказать?
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05.05.2025 11:25 Відповісти
Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого. (с)
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05.05.2025 11:30 Відповісти
Халва... Халва... Халва... Лай...
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05.05.2025 11:26 Відповісти
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05.05.2025 11:26 Відповісти
І які цілі виконані?
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05.05.2025 11:28 Відповісти
Цілі цілі...
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05.05.2025 11:31 Відповісти
Розпід'арасить Курську область. Принести війну туди звідки вона прийшла. Отримати дозволи є'башити імпортною зброєю по рос території. Це навскидку...
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05.05.2025 11:44 Відповісти
Виконана головна ціль, заради якої живе найвеличніший Боневтік - піар, піар і ще раз піар... Всі пам"ятають ту загальнонаціональну ейфорію, коли ми зайшли на Курщину. Ось саме задля цього це і робилося. В результаті відтягнули найбоєздатніші підрозділи з Донеччини. І тепер маємо систематичне просування орків на донеччині і тепер вже й Сумщина під постійними обстрілами, вже є сірі зони на Сумщині, які хз хто контролює. ІМХО не треба було намагатися там щось довго утримувати, бо це неможливо з точки зору логістики та відсутності власних оборонних укріплень куди можна було б відійти. Врешті решт ми таки відійшли майже повністю, але скільки там втратили людей та техніки, думаю ******, коли дізнаємося.
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05.05.2025 11:51 Відповісти
******* совок
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05.05.2025 11:30 Відповісти
А почему у военных забирают обоймы? Бояться, что случайно выстрелят? На фото с "лидером", тоже самое...
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05.05.2025 11:37 Відповісти
Цікаве запитання...
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05.05.2025 11:40 Відповісти
Відповідь одна-страх із-за своїх попередній дій.
В зе тваринний жах із-за "оману"-там його одного досить для нього,а цим компроматом маніпулюють як пу,так і козир.
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05.05.2025 13:01 Відповісти
Мы похожие слова из-за поребрика уже три года слышим
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05.05.2025 11:40 Відповісти
Ну х то ж скаже: Ми тупо лоханулись тому що некомпетентні.
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05.05.2025 11:42 Відповісти
"Весь ранок продовжувалися прильоти по околицях міста. Це були і танки, і артилерія, і КАБи", - https://suspilne.media/sumy/1010071-zagibla-ludina-se-tri-poraneni-za-dobu-armia-rf-zavdala-udariv-po-12-gromadah-sumsini/ розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко.
За його словами, враховуючи безпекову ситуацію люди виїздять з громади.

"Вони розуміють, що погіршення безпекової ситуації, то люди дійсно виїжджають", - додав голова громади. У кого є можливість - виїздять самостійно. Частина мешканців записується на евакуацію.
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05.05.2025 11:47 Відповісти
Буфернеая зона в Сумській області?
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05.05.2025 11:47 Відповісти
І вузенька смужечка в курській. "Але це поки що."(цитата конгеніального класика **********).
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05.05.2025 12:10 Відповісти
Якщо цілями були збільшення втрат особового складу та техніки. Якщо звичайне співвідношення втрат техніки 1 : 2.5-3, то на курщині наші втрати по техніці більше кацапських. Враховуючи 200 ББМ які були кинуті та захоплені.
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05.05.2025 11:59 Відповісти
Папрашу! Що ж це ви зраду розводити? І коли вас заблокувати, не кажіть, що вас не попереджали.
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05.05.2025 12:12 Відповісти
буферна зона розширюється за рахунок Сумської області
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05.05.2025 12:02 Відповісти
Якби був захват курської АЕС, то можна було б про щось казати. Сирський, візьми пістолет з одним патроном краще...
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05.05.2025 12:07 Відповісти
Значить скоро Суджу поміняємо на Крим та Донбасс.
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05.05.2025 12:19 Відповісти
Та нвших вже давно нема в суджі.
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05.05.2025 12:29 Відповісти
Усі завдання виконані. Найкращі бригади виведені з Донбасу і задіяні на Курщині. Курахове, Вугледар втрачені, кава на набережній Суджи випита. Скільки можна про це трендіти?
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05.05.2025 12:24 Відповісти
@ Курська область: атакуючі дії ЗСУ:

▪️Користуючись дощовою погодою ЗСУ розчищають шлях, для прориву на схід від Тьоткіно - у Глушковському районі біля н.п. Новий Путь.
▪️Машини розмінування роблять проходи в мінних полях та лінії «зубів дракона», щоб кинути туди бронетехніку з десантом.
▪️Йдуть бої в районі Тьоткіно. Підірвано міст біля н.п.Званноє.
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05.05.2025 12:52 Відповісти
Цікаво було дізнатися думку диваних військових з профільною освітою. Я не експерт, але на мій погляд, краще завдати превентивного удару та воювати на території ворога, ніж чекати, доки ворог рушить на Сумщину.
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05.05.2025 13:01 Відповісти
Не треба пути профі, подивірься на карту, подивіться де ворог.
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05.05.2025 13:32 Відповісти
Буферна зона просто А Х У Є Н Н А вийшла.
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05.05.2025 13:31 Відповісти
Буферна зона залишається актуальною і зараз, щоб не використовувати добре підготовлені українські підрозділи і західну війскову техніку для створення буферної зони в тих місцях фронту.на котрих рашист найбільше просунувся в глиб української території....
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05.05.2025 13:33 Відповісти
 
 