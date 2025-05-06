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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів Викрили переправників ухилянтів
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"Заробили" $420 тис. на переправленні ухилянтів за кордон: викрито злочинну групу на Закарпатті. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону двом правоохоронцям та чотирьом громадянам України повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України).

допомагали ухилянтам
допомагали ухилянтам
допомагали ухилянтам
допомагали ухилянтам
допомагали ухилянтам
допомагали ухилянтам

Що встановило слідство?

За даними слідства, прикордонник та місцевий підприємець створили злочинну організацію, до якої залучили ще одну прикордонницю та трьох осіб.

Учасники злочинної організації з червня 2023 по серпень 2024 року організували незаконне переправлення щонайменше 30 військовозобов’язаних осіб через державний кордон України. Внаслідок такої діяльності вони отримали 420 тис доларів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через Дністер до ЄС за $14 тисяч: на Вінниччині викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Затримання учасників схеми

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення обшуків у них виявлено та вилучено, комп’ютерну техніку, мобільні термінали та чорнові записи.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3258) ухилянти (927) Закарпатська область (2052)


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Купили б дронів на ті кошти та ще й штраф чи громадські роботи, щоб в бюджет щось приносили.
Бо боюся ці менти тупо спистять гроші або заморозять надовго як "речовий доказ"
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06.05.2025 10:57 Відповісти
Не менти, там скоріш судді й прокурорські..блін, от таке бажання бачити куди йде конфіскант.

Там стільки грошей, що й бюддетних нетреба!
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06.05.2025 11:22 Відповісти
Саме більше схем по кражах, мародерству, відмиванню коштів було створено і діє при Найвєлічайшому Лідеру Всесвіту. І це ми дізналися про ті, які викрили, які на поверхні, а скільки в тіні? А скільки під дахом опівської босоти?
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06.05.2025 10:57 Відповісти
Украли у зельки ресурс. За такое торчок не простит.
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06.05.2025 10:59 Відповісти
І я маю вірити, що коли закінчиться війна, ці люди будуть знову в господарських сумках возити цигарки через кордон?
Колись в США "сухий закон" створив мафію, але коли його скасували мафія нікуди не зникла......
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06.05.2025 11:10 Відповісти
Ні..маю надію - на зони..
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06.05.2025 11:24 Відповісти
Мабуть, ці скотиняки, у такий спосіб, набирали гроші для «ЛІКАРІВ-заробітчан» з МСЕК і осіб з ТЦК?? А воно, он, як це обернулося…!!
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06.05.2025 11:15 Відповісти
Типова картина закарпаття, пів села погранці, пів села контрабаси !
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06.05.2025 11:16 Відповісти
 
 