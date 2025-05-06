"Заробили" $420 тис. на переправленні ухилянтів за кордон: викрито злочинну групу на Закарпатті. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону двом правоохоронцям та чотирьом громадянам України повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України).













Що встановило слідство?

За даними слідства, прикордонник та місцевий підприємець створили злочинну організацію, до якої залучили ще одну прикордонницю та трьох осіб.

Учасники злочинної організації з червня 2023 по серпень 2024 року організували незаконне переправлення щонайменше 30 військовозобов’язаних осіб через державний кордон України. Внаслідок такої діяльності вони отримали 420 тис доларів США.

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Затримання учасників схеми

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення обшуків у них виявлено та вилучено, комп’ютерну техніку, мобільні термінали та чорнові записи.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.