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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: рашисти вбили трьох цивільних, ще 16 поранено, з них дві дитини. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 5 травня, російські загарбники обстріляли 20 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Білицькому поранено людину, пошкоджено 9 двоповерхівок, адмінбудівлю, 6 гаражів і авто.

По Мирнограду росіяни вдарили дронами та артилерією – одну людину вбили та шістьох поранили. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, цивільне авто та мотоцикл, на якому рухались люди в момент удару по них.

У Шаховому пошкоджено будинок.

Нове Шахове окупанти обстріляли 6-ма дронами, один влучив у цивільне авто – поранено людину. Пошкоджено два приватних будинки й цивільний транспорт.

Є загиблий мирний житель у Новоекономічному.

Краматорський район

У Зарічному пошкоджено 10 будинків, у Ставках - 1 будинок.

У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено промзону.

В Очеретиному Олександрівської ТГ пошкоджено 6 складів.

На Новодонецьке Росія спрямувала керовану ракету "Р-77" – поранень зазнали троє цивільних мешканців, з них двоє дітей віком 2 та 10 років. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

Костянтинівка витримала 8 обстрілів, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і три приватних будинки, заклад освіти, лікарня, нежитлове приміщення.

Одна людина загинула та двоє травмовані в Іванопіллі, яке ворог атакував бомбами та артилерією. Пошкоджено 5 приватних будинків.

Внаслідок влучання бомб "КАБ-250" у Полтавці пошкоджено 14 приватних осель, 2 магазини, адмінбудівлю, а в Русиному Яру – 29 приватних будинків.

У Дробишевому та Шандриголовому обстріли спричинили займання лісу, площею по 10 га.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

Волноваський район

В Олександрограді через бомбову атаку постраждав мирний житель, пошкоджено лікарню.

За добу росіяни 73 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 126 людей (28 дітей).

Обстріли вночі 6 травня 

Крім того, 6 травня після опівночі, війська РФ вдарили по 4 населених пунктах. Троє людей зазнали поранень: 2 у Краматорську та 1 – у Білицькому.

Також вибухи пролунали в селах Очеретине й Самарське. Пошкоджено щонайменше 4 багатоквартирних будинки, 6 гаражів, промислову зону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 6 загиблих та 8 поранених, зокрема двоє дітей: наслідки обстрілів Донеччини військами РФ 4 та 5 травня. ФОТОрепортаж (оновлено)

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (28672) Донецька область (8568) Мирноград (65) Бахмутський район (415) Волноваський район (230) Краматорський район (268) Покровський район (608) Сіверськ (88) Олександроград (1) Полтавка (4) Костянтинівка (295) Дробишеве (5) Зарічне (14) Шандриголове (1) Новодонецьке (1) Новоекономічне (16) Шахове (5) Нове Шахове (2) Іванопілля (15) Очеретине (1) Білицьке (17)


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