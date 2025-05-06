Доба на Донеччині: рашисти вбили трьох цивільних, ще 16 поранено, з них дві дитини. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 5 травня, російські загарбники обстріляли 20 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Білицькому поранено людину, пошкоджено 9 двоповерхівок, адмінбудівлю, 6 гаражів і авто.
По Мирнограду росіяни вдарили дронами та артилерією – одну людину вбили та шістьох поранили. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, цивільне авто та мотоцикл, на якому рухались люди в момент удару по них.
У Шаховому пошкоджено будинок.
Нове Шахове окупанти обстріляли 6-ма дронами, один влучив у цивільне авто – поранено людину. Пошкоджено два приватних будинки й цивільний транспорт.
Є загиблий мирний житель у Новоекономічному.
Краматорський район
У Зарічному пошкоджено 10 будинків, у Ставках - 1 будинок.
У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено промзону.
В Очеретиному Олександрівської ТГ пошкоджено 6 складів.
На Новодонецьке Росія спрямувала керовану ракету "Р-77" – поранень зазнали троє цивільних мешканців, з них двоє дітей віком 2 та 10 років. Пошкоджено багатоквартирний будинок.
Костянтинівка витримала 8 обстрілів, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і три приватних будинки, заклад освіти, лікарня, нежитлове приміщення.
Одна людина загинула та двоє травмовані в Іванопіллі, яке ворог атакував бомбами та артилерією. Пошкоджено 5 приватних будинків.
Внаслідок влучання бомб "КАБ-250" у Полтавці пошкоджено 14 приватних осель, 2 магазини, адмінбудівлю, а в Русиному Яру – 29 приватних будинків.
У Дробишевому та Шандриголовому обстріли спричинили займання лісу, площею по 10 га.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 7 будинків.
Волноваський район
В Олександрограді через бомбову атаку постраждав мирний житель, пошкоджено лікарню.
За добу росіяни 73 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 126 людей (28 дітей).
Обстріли вночі 6 травня
Крім того, 6 травня після опівночі, війська РФ вдарили по 4 населених пунктах. Троє людей зазнали поранень: 2 у Краматорську та 1 – у Білицькому.
Також вибухи пролунали в селах Очеретине й Самарське. Пошкоджено щонайменше 4 багатоквартирних будинки, 6 гаражів, промислову зону.
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