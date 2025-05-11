УКР
Росіяни вдарили КАБом по Куп’янщині: постраждали дві жінки, пошкоджені будинки, сталася пожежа. ФОТОрепортаж

Вдень неділі, 11 травня, російські загарбники завдали удару керованою авіаційною бомбою по житловому сектору села Садовод Великобурлуцької громади Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджені будинки.

Про це в телеграм повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

обстріл по Куп’янщині

"Сьогодні вдень окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод, Великобурлуцької громади, Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

обстріл по Куп’янщині

Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки - у них гостра стресова реакція. Пошкоджено два двоповерхові житлові будинки, виникла пожежа на площі 130 кв.м. - горіли квартири й господарські споруди.

обстріл по Куп’янщині

Під час гасіння рятувальники ДСНС врятували кролика.

обстріл по Куп’янщині

До ліквідації наслідків було залучено 2 пожежно-рятувальні відділення та медичний розрахунок ДСНС.

обстріл (30349) КАБ (424) Харківська область (1469) Куп’янський район (353) Садовод (2)
