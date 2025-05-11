РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8950 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
520 1

Россияне ударили КАБом по Купянскому району: пострадали две женщины, повреждены дома, произошел пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем воскресенья, 11 мая, российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной бомбой по жилому сектору села Садовод Великобурлукской громады Купянского района Харьковской области. В результате обстрела две женщины получили острую реакцию на стресс. Повреждены дома.

Об этом в телеграм сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

обстрел по Купянскому району

"Сегодня днем оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, Великобурлукской громады, Купянского района", - говорится в сообщении.

обстрел по Купянскому району

В результате вражеской атаки пострадали две женщины - у них острая стрессовая реакция. Повреждены два двухэтажных жилых дома, возник пожар на площади 130 кв.м. - горели квартиры и хозяйственные постройки.

обстрел по Купянскому району

Во время тушения спасатели ГСЧС спасли кролика.

обстрел по Купянскому району

К ликвидации последствий были привлечены 2 пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС.

Смотрите также: Трое мирных жителей пострадали в результате вражеских ударов по Купянщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29023) КАБ (423) Харьковская область (1451) Купянский район (355) Садовод (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вах Чи Сара
показать весь комментарий
11.05.2025 18:53 Ответить
 
 