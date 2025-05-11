Россияне ударили КАБом по Купянскому району: пострадали две женщины, повреждены дома, произошел пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем воскресенья, 11 мая, российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной бомбой по жилому сектору села Садовод Великобурлукской громады Купянского района Харьковской области. В результате обстрела две женщины получили острую реакцию на стресс. Повреждены дома.
Об этом в телеграм сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, Великобурлукской громады, Купянского района", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки пострадали две женщины - у них острая стрессовая реакция. Повреждены два двухэтажных жилых дома, возник пожар на площади 130 кв.м. - горели квартиры и хозяйственные постройки.
Во время тушения спасатели ГСЧС спасли кролика.
К ликвидации последствий были привлечены 2 пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС.
