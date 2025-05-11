Россияне ударили КАБом по Купянскому району: пострадали две женщины, повреждены дома, произошел пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем воскресенья, 11 мая, российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной бомбой по жилому сектору села Садовод Великобурлукской громады Купянского района Харьковской области. В результате обстрела две женщины получили острую реакцию на стресс. Повреждены дома.

Об этом в телеграм сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, Великобурлукской громады, Купянского района", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали две женщины - у них острая стрессовая реакция. Повреждены два двухэтажных жилых дома, возник пожар на площади 130 кв.м. - горели квартиры и хозяйственные постройки.

Во время тушения спасатели ГСЧС спасли кролика.

К ликвидации последствий были привлечены 2 пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС.

Смотрите также: Трое мирных жителей пострадали в результате вражеских ударов по Купянщине. ФОТОрепортаж