Киянина, якого вже судять за "допомогу" ухилянтам, знову затримали за переправлення військовозобов’язаних до Молдови, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який за 16 тис. доларів США організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.





Як зазначається, підозрюваний пропонував схему виїзду у Республіку Молдова поза межами пункту пропуску в Одеській області. При цьому ще за 2 тис. доларів США "клієнта" могли безперешкодно довезти з Києва до Одещини. Для конспірації отримувати гроші за свої послуги він відправляв кур’єра.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 454 тис. гривень.

Зазначається також, що раніше цього ж чоловіка вже затримували за аналогічні незаконні "послуги" військовозобов’язаним. Так, справа щодо нього за обвинуваченням в одержанні грошей за допомогу у списанні з військової служби у квітні 2025 року скерована до суду (ч. 2 ст. 369-2 КК України).