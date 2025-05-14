УКР
Новини
Киянина, якого вже судять за "допомогу" ухилянтам, знову затримали за переправлення військовозобов’язаних до Молдови, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який за 16 тис. доларів США організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, підозрюваний пропонував схему виїзду у Республіку Молдова поза межами пункту пропуску в Одеській області. При цьому ще за 2 тис. доларів США "клієнта" могли безперешкодно довезти з Києва до Одещини. Для конспірації отримувати гроші за свої послуги він відправляв кур’єра.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 454 тис. гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через кордон за $20 тисяч: у Львові викрито схему незаконного переправлення осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Зазначається також, що раніше цього ж чоловіка вже затримували за аналогічні незаконні "послуги" військовозобов’язаним. Так, справа щодо нього за обвинуваченням в одержанні грошей за допомогу у списанні з військової служби у квітні 2025 року скерована до суду (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

хабар Київ ухилянти
який за 16 тис. доларів США організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Ги...Ги...та зрозуміло що 10 йде судям та прокурорським
14.05.2025 10:49 Відповісти
Так, а що робити поки не засудили. Мабуть трудоголік
14.05.2025 11:02 Відповісти
какіє ваши даказатєльства?!
14.05.2025 10:50 Відповісти
Оце дійсно майстер своєї справи
14.05.2025 10:49 Відповісти
Майбутній герой, про якого складатимуть пісні...
14.05.2025 10:51 Відповісти
це водій судді Чауса .
14.05.2025 10:55 Відповісти
За демпінг зловили? Навіть той харківський скун знає, що такса від 20-ти.
14.05.2025 11:02 Відповісти
не поспішайте з розглядом справ, бо у нього ще є клієнти, яких треба окучить.
14.05.2025 11:15 Відповісти
Повісить 10 таких на площах а рідню позбавить всіх прав і майнових і громадянських і нах за парєбрік через мінне поле
14.05.2025 11:16 Відповісти
"Нет у вас методов против кости сапрыкина"(с)
14.05.2025 11:21 Відповісти
14.05.2025 11:38 Відповісти
Деньжата прут са всех старон.
14.05.2025 11:25 Відповісти
Приклад, мусолення, ОЧЕВИДНОЇ справи, від прокурорсько-суддівських «заробітчан», які пашуть на заброньованих посадах!!
Портнов+татаров, тому і досі, не сидять за ґратами, а Генпрокурори, «кудись утікають» з України ! Схематоз працює…
14.05.2025 11:31 Відповісти
тяжке наслєдіє московського режиму..
14.05.2025 13:23 Відповісти
А призвати його на службу? В 3 штурмову на виправлення.
14.05.2025 11:35 Відповісти
На адвоката працює.))
14.05.2025 11:46 Відповісти
Так це ж він, і заробляв, у такий спосіб, гроші для свого «судового ПРОЦЕСУ»!! Замкне коло, без змін у законодавстві щодо вимог СЬОГОДЕННЯ! Зеленський стефанчук шмигаль, у ТУРБОРЕЖИМІ, нічого так і не роблять! Це ж, не перекидання грошей із статті Бюджету на асфальт чи медичні маски, після їх розпродажу за кордон??!
14.05.2025 11:46 Відповісти
спочатку кричали - хло ввєді..
а коли ввів, то вср***лися...
та втікають на захід до геїв..
14.05.2025 13:21 Відповісти
 
 