Киянина, якого вже судять за "допомогу" ухилянтам, знову затримали за переправлення військовозобов’язаних до Молдови, - прокуратура. ФОТО
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який за 16 тис. доларів США організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. (ч. 3 ст. 332 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Як зазначається, підозрюваний пропонував схему виїзду у Республіку Молдова поза межами пункту пропуску в Одеській області. При цьому ще за 2 тис. доларів США "клієнта" могли безперешкодно довезти з Києва до Одещини. Для конспірації отримувати гроші за свої послуги він відправляв кур’єра.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 454 тис. гривень.
Зазначається також, що раніше цього ж чоловіка вже затримували за аналогічні незаконні "послуги" військовозобов’язаним. Так, справа щодо нього за обвинуваченням в одержанні грошей за допомогу у списанні з військової служби у квітні 2025 року скерована до суду (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ги...Ги...та зрозуміло що 10 йде судям та прокурорським
Портнов+татаров, тому і досі, не сидять за ґратами, а Генпрокурори, «кудись утікають» з України ! Схематоз працює…
а коли ввів, то вср***лися...
та втікають на захід до геїв..