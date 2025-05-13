УКР
2 157 2

Через кордон за $20 тисяч: у Львові викрито схему незаконного переправлення осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Львові викрили схему незаконного перетину державного кордону, організовану місцевим жителем. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік за 20 тисяч доларів США обіцяв організувати переправлення співвітчизника за межі України. Як зазначається, його затримали безпосередньо після передачі коштів.

Організатору схеми оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Згідно із санкцією статті, йому загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років і з конфіскацією майна.

Неодноразово писав і ще раз напишу, що команда Боневтіка Потужно-Брехливого створила не тільки свої схеми серед чиновників по пограбуванню бюджету і ЗСУ, а і своїхми бездіями, створили на низу цілі схеми і лазейки по переправці до ЄС та інші країни хлопців, що віддають останнє, щоб спасти своє життя, бо знають, що на фронті нічого немає. В корупції втопилися майже всі керівники прикордонників на західному кордоні, ТЦКашники, медицина, військово-цивільні адміністрації, проркуратура, поліція, перевізники і навіть місцеві органи влади. А куди ви біжите зевиборці 73%? Ідіть до ТЦК захищати свій вибір, вас більше десятка мільйону, а черг до ТЦК немає.
показати весь коментар
13.05.2025 15:31 Відповісти
Нікуя собі ціни😳
Маючи 20 тис. баксів 💸 в готівці, могли і на Батьківщині домовитися, щоб їх не турбували з повістками.
Йшов четвертий рік війни.
Зеленський тримав оборону України як міг.
показати весь коментар
13.05.2025 16:35 Відповісти
 
 