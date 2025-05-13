Через кордон за $20 тисяч: у Львові викрито схему незаконного переправлення осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Львові викрили схему незаконного перетину державного кордону, організовану місцевим жителем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік за 20 тисяч доларів США обіцяв організувати переправлення співвітчизника за межі України. Як зазначається, його затримали безпосередньо після передачі коштів.

Організатору схеми оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Згідно із санкцією статті, йому загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років і з конфіскацією майна.







