Через границу - за $20 тысяч: во Львове раскрыта схема незаконной переправки лиц, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Во Львове разоблачили схему незаконного пересечения государственной границы, организованную местным жителем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина за 20 тысяч долларов США обещал организовать переправку соотечественника за пределы Украины. Как отмечается, его задержали непосредственно после передачи средств.

Организатору схемы объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Согласно санкции статьи, ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

Неодноразово писав і ще раз напишу, що команда Боневтіка Потужно-Брехливого створила не тільки свої схеми серед чиновників по пограбуванню бюджету і ЗСУ, а і своїхми бездіями, створили на низу цілі схеми і лазейки по переправці до ЄС та інші країни хлопців, що віддають останнє, щоб спасти своє життя, бо знають, що на фронті нічого немає. В корупції втопилися майже всі керівники прикордонників на західному кордоні, ТЦКашники, медицина, військово-цивільні адміністрації, проркуратура, поліція, перевізники і навіть місцеві органи влади. А куди ви біжите зевиборці 73%? Ідіть до ТЦК захищати свій вибір, вас більше десятка мільйону, а черг до ТЦК немає.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:31 Ответить
Нікуя собі ціни😳
Маючи 20 тис. баксів 💸 в готівці, могли і на Батьківщині домовитися, щоб їх не турбували з повістками.
Йшов четвертий рік війни.
Зеленський тримав оборону України як міг.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:35 Ответить
 
 