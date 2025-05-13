Через границу - за $20 тысяч: во Львове раскрыта схема незаконной переправки лиц, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Во Львове разоблачили схему незаконного пересечения государственной границы, организованную местным жителем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Мужчина за 20 тысяч долларов США обещал организовать переправку соотечественника за пределы Украины. Как отмечается, его задержали непосредственно после передачи средств.
Организатору схемы объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
Согласно санкции статьи, ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.
Маючи 20 тис. баксів 💸 в готівці, могли і на Батьківщині домовитися, щоб їх не турбували з повістками.
Йшов четвертий рік війни.
Зеленський тримав оборону України як міг.