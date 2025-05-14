Киевлянина, которого уже судят за "помощь" уклонистам, снова задержали за переправку военнообязанных в Молдову, - прокуратура. ФОТО
Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине, который за 16 тыс. долларов США организовывал незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Как отмечается, подозреваемый предлагал схему выезда в Республику Молдова за пределами пункта пропуска в Одесской области. При этом еще за 2 тыс. долларов США "клиента" могли беспрепятственно довезти из Киева в Одесскую область. Для конспирации получать деньги за свои услуги он отправлял курьера.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 454 тыс. гривен.
Отмечается также, что ранее этого же мужчину уже задерживали за аналогичные незаконные "услуги" военнообязанным. Так, дело в отношении него по обвинению в получении денег за помощь в списании с военной службы в апреле 2025 года направлено в суд (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
Ги...Ги...та зрозуміло що 10 йде судям та прокурорським
Портнов+татаров, тому і досі, не сидять за ґратами, а Генпрокурори, «кудись утікають» з України ! Схематоз працює…
а коли ввів, то вср***лися...
та втікають на захід до геїв..