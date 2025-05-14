РУС
Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
Киевлянина, которого уже судят за "помощь" уклонистам, снова задержали за переправку военнообязанных в Молдову, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине, который за 16 тыс. долларов США организовывал незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

переправлял уклонистов в Молдову

Как отмечается, подозреваемый предлагал схему выезда в Республику Молдова за пределами пункта пропуска в Одесской области. При этом еще за 2 тыс. долларов США "клиента" могли беспрепятственно довезти из Киева в Одесскую область. Для конспирации получать деньги за свои услуги он отправлял курьера.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 454 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через границу за $20 тысяч: во Львове разоблачена схема незаконной переправки лиц, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Отмечается также, что ранее этого же мужчину уже задерживали за аналогичные незаконные "услуги" военнообязанным. Так, дело в отношении него по обвинению в получении денег за помощь в списании с военной службы в апреле 2025 года направлено в суд (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

взятка (6216) Киев (26000) уклонисты (1042)
+3
який за 16 тис. доларів США організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Ги...Ги...та зрозуміло що 10 йде судям та прокурорським
14.05.2025 10:49 Ответить
+3
Так, а що робити поки не засудили. Мабуть трудоголік
14.05.2025 11:02 Ответить
+2
какіє ваши даказатєльства?!
14.05.2025 10:50 Ответить
Оце дійсно майстер своєї справи
14.05.2025 10:49 Ответить
Майбутній герой, про якого складатимуть пісні...
14.05.2025 10:51 Ответить
це водій судді Чауса .
14.05.2025 10:55 Ответить
За демпінг зловили? Навіть той харківський скун знає, що такса від 20-ти.
14.05.2025 11:02 Ответить
Так, а що робити поки не засудили. Мабуть трудоголік
14.05.2025 11:02 Ответить
не поспішайте з розглядом справ, бо у нього ще є клієнти, яких треба окучить.
14.05.2025 11:15 Ответить
Повісить 10 таких на площах а рідню позбавить всіх прав і майнових і громадянських і нах за парєбрік через мінне поле
14.05.2025 11:16 Ответить
"Нет у вас методов против кости сапрыкина"(с)
14.05.2025 11:21 Ответить
14.05.2025 11:38 Ответить
Деньжата прут са всех старон.
14.05.2025 11:25 Ответить
Приклад, мусолення, ОЧЕВИДНОЇ справи, від прокурорсько-суддівських «заробітчан», які пашуть на заброньованих посадах!!
Портнов+татаров, тому і досі, не сидять за ґратами, а Генпрокурори, «кудись утікають» з України ! Схематоз працює…
14.05.2025 11:31 Ответить
тяжке наслєдіє московського режиму..
14.05.2025 13:23 Ответить
А призвати його на службу? В 3 штурмову на виправлення.
14.05.2025 11:35 Ответить
На адвоката працює.))
14.05.2025 11:46 Ответить
Так це ж він, і заробляв, у такий спосіб, гроші для свого «судового ПРОЦЕСУ»!! Замкне коло, без змін у законодавстві щодо вимог СЬОГОДЕННЯ! Зеленський стефанчук шмигаль, у ТУРБОРЕЖИМІ, нічого так і не роблять! Це ж, не перекидання грошей із статті Бюджету на асфальт чи медичні маски, після їх розпродажу за кордон??!
14.05.2025 11:46 Ответить
спочатку кричали - хло ввєді..
а коли ввів, то вср***лися...
та втікають на захід до геїв..
14.05.2025 13:21 Ответить
 
 