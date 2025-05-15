У бою за Україну загинув актор і телеведучий Максим Неліпа. ФОТО

На фронті у боях проти російських загарбників загинув відомий український актор, телеведучий та військовослужбовець ЗСУ Максим Неліпа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила дружина актора Тамара.

"Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Поки що ще мало інформації. У зв'язку з надважкою обстановкою в країні потрібно чекати, йде слідство обставин", - йдеться в дописі.

Максим Неліпа народився 1976 року в Києві.

Був відомими українським актором, телеведучим телепередач "Програй мільйон" і "Підйом". Він також грав у КВК та брав участь у зйомках колективу "Дизель Шоу".

У 2007-му брав участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з Оленою Шоптенко.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він добровільно приєднався до Збройних сил України. У січні 2025 року був поранений на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі та після реабілітації знову повернувся до служби.

