У бою за Україну загинув актор і телеведучий Максим Неліпа. ФОТО

На фронті у боях проти російських загарбників загинув відомий український актор, телеведучий та військовослужбовець ЗСУ Максим Неліпа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила дружина актора Тамара.

"Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Поки що ще мало інформації. У зв'язку з надважкою обстановкою в країні потрібно чекати, йде слідство обставин", - йдеться в дописі.

Загинув Максим Неліпа

Максим Неліпа народився 1976 року в Києві.

Був відомими українським актором, телеведучим телепередач "Програй мільйон" і "Підйом". Він також грав у КВК та брав участь у зйомках колективу "Дизель Шоу".

У 2007-му брав участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з Оленою Шоптенко.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він добровільно приєднався до Збройних сил України. У січні 2025 року був поранений на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі та після реабілітації знову повернувся до служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою за Україну загинув титулований український веслувальник Олександр Калініченко

Топ коментарі
+116
Вічна пам'ять
15.05.2025 06:45 Відповісти
+75
Царство небесне воїну!
15.05.2025 06:55 Відповісти
+70
А Кошовий служити непридатен..не для того мама квіточку ростила
15.05.2025 06:52 Відповісти
Вічна пам'ять
15.05.2025 06:45 Відповісти
Царство небесне. Всі там будемо, але хтось піде з гордо піднятою головою, Герой що не скорився, а хтось-...
15.05.2025 06:52 Відповісти
А Кошовий служити непридатен..не для того мама квіточку ростила
15.05.2025 06:52 Відповісти
15.05.2025 07:13 Відповісти
Як чим? У снайпера на один набій стало менше!А так яка з тебе користь?
15.05.2025 08:01 Відповісти
Не треба недооцінювати. Добрива. СО для рослин.
15.05.2025 08:54 Відповісти
Пузо Кошевого призначене не для кулі снайпера,а для орденів Зелі !
15.05.2025 09:29 Відповісти
Він донатить і непогано донатить. Звичайно ми відчуваємого до нього відверту огиду, особливо за його ********* палиці. Але він вже такий який є. Зовсім не кошовий. Гадаю, що започатківець його прізвища власноруч придушив би його як худобу. Але не всім бути героями, навіть маючи героїчних предків.
Кошовий донатить і непогано, на те й добре.
15.05.2025 18:42 Відповісти
да ладно табє, донатить він
16.05.2025 09:28 Відповісти
А навіщо йому йти в ЗСУ?
Лисий отримав державну нагороду (за багаторічну сумлінну службу прислугу) від малороса Вови🤬
15.05.2025 08:52 Відповісти
Малороса Вови? Ти впевнений,що малороса? Збрехав, не моргнув, зате політкоректно.
16.05.2025 01:38 Відповісти
Мерзота
15.05.2025 13:54 Відповісти
Царство небесне воїну!
15.05.2025 06:55 Відповісти
Герой та приклад. Сумуємо ((((
15.05.2025 07:02 Відповісти
Прекрасный талантливый человек с добрым сердцем и с щедрой душой.
Вечная память воину, который отдал жизнь за Бога, народ и Украину.
15.05.2025 22:44 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
15.05.2025 07:24 Відповісти
Гинуть найкращі,а гниди кварталу жирують.
15.05.2025 07:46 Відповісти
15.05.2025 08:04 Відповісти
Вічна пам'ять ! Герої не вмирають !
15.05.2025 08:44 Відповісти
Жаль і біль! Воїн!
15.05.2025 08:54 Відповісти
Вічна пам'ять та слава Герою! Приклад для всіх як бути громадянином! Хто ховається під спідниці- той буде сидіти в кацапській ямі, русішшвайн нікого живим не залишить у випадку нашої поразки.
15.05.2025 08:55 Відповісти
Ти б для початку показав приклад і виліз би із ширінки падалЬяка, а потім про спідниці писав би.
15.05.2025 08:59 Відповісти
ти забув як щури тікали в перші дні війни, я навіть знаю таких особисто. Як гарно було в Києві коли вулиці порожні, машин немає. Вони знову втечуть.
15.05.2025 09:51 Відповісти
Ця людина залишила вічну пам' ять про себе, як великого актора та сміливого солдата.
15.05.2025 09:07 Відповісти
Дуже сумно . Вічна пам'ять!
15.05.2025 09:09 Відповісти
Героям Слава!
15.05.2025 09:09 Відповісти
Проклята русня вбиває наших найкращих людей . Вічна пам'ять, спочивай з миром, Макс. Честь.
15.05.2025 09:11 Відповісти
Дуже боляче ... Герою Слава 😠🙏 !!!
15.05.2025 09:25 Відповісти
О, Боже! Царство небесне і вічний спокій захиснику! 😢🙏🇺🇦
15.05.2025 09:32 Відповісти
Завдяки Максиму Неліпі у мене зберігається віра у людей. Це єдиний з українських публічних коміків, про якого я змінив думку на краще. Ще й російськомовний спочатку. Якщо рівняти з Доманським, то прірва. Сказати, що я у шоці - це буде близько до правди. І шок навіть не смерть, а служіння країні. Справжнє. До кінця. Шана і честь. Не коміку, не актору - Громадянину, Воїну 🙏
15.05.2025 09:34 Відповісти
доманський, яма, потап, основні актори 95 кварталу та інші
15.05.2025 09:54 Відповісти
Вчора, чи позавчора ще один стендапер загинув Дмитро Скрипник.
15.05.2025 18:46 Відповісти
Я мав на увазі медійних. Тих, що на всеукраїнських каналах працювали. Хоча шани і пам'яті заслуговують всі, хто поліг за Україну.
15.05.2025 19:42 Відповісти
✝❤️
15.05.2025 09:36 Відповісти
Ця війна **** вдвоє несправедлива -у орків дебіли гинуть а в нас номаальні ,хороші люди.Максим міг би відпетляти як більшість акторів і шоу бляха менів-а він знав що його родину він повинен захищати.Спи спокійно Воіне і вічна тобі память.Мере Клічно назовіть його іменем вулицю в рідному Києві
15.05.2025 09:36 Відповісти
Вечная память павшим героям защитникам Украины!
15.05.2025 09:44 Відповісти
15.05.2025 10:01 Відповісти
Останні квіти й сльози не від сміху,
Ми принесем і непідводячись з колін,
Фінальний раз ми скажем "БРАВО!" тихо-тихо,
І не чекаючи у відповідь уклін...
15.05.2025 10:09 Відповісти
Тома, плачемо разом з тобою!! Не висихають сльози в Українців((. Вічна слава Герою. Вічна пам'ять..
15.05.2025 10:38 Відповісти
Ця війна ще раз показала, що воїнами-героями нерідко проявляють себе ті, від кого цього не дуже і чекаєш.
А накачані, войовничі на фото і словах особини виявляються боягузливими істотами.

Максим з першої категорії людей.
15.05.2025 11:00 Відповісти
Написав брат Максима Андрій.

"Так, це правда. На російсько-українській війні загинув брат - відомий український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВН "Ковбої Політеха", учасник проєктів "Хто там", "Народна зірка", "Дизель Шоу", "Танці з зірками" та ін. Максим Нелипа, який із початком повномасштабного вторгнення рф вступив до лав Збройних сил України.

Макс був не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка, але й воїн, захисник України. Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він "виступав" у Силах безпілотних систем - влаштовував за допомоги БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів."
15.05.2025 11:24 Відповісти
"Від роботи його "творчого колективу" у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів рашисти весело шагають на концерти кобзона і квн маслякова. Макс у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти, побратими продовжують виконання бойових завдань.

Згадайте його, Макс того вартий https://youtu.be/f-n2pk5hyfc

Честь 🫡 Герої не вмирають! 💪⚔️🇺🇦
Дякую братику, ти в наших серцях 💔
Пишаємось, сумуємо, пам'ятаємо 🕯️

⚠️ У кого є можливість допомогти - ось створили банку, будемо вдячні 👇

🔗 Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/3ML76q6UAp

💳 Номер картки банки
4441 1111 2514 9058
15.05.2025 11:26 Відповісти
Ну ну, щось з 95 довбаного кварталу жодна падаль не воює
15.05.2025 11:42 Відповісти
Дуже боляче і скорботно!!!!!!!!!! Самий найкращий телеведучий України!!!!!!!!!! Таку людину ВТРАТИЛИ!!!!!!!!!! Дуже боляче! Нехай земля буде пухом!!!!!!!!!!
15.05.2025 13:12 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
Щирі співчуття рідним...
Простіть нас...
15.05.2025 14:05 Відповісти
Царство Небесне
15.05.2025 15:07 Відповісти
Вічна світла пам'ять! Повага воїну-патріоту!
Співчуття близьким! Герої не вмирають , бо живуть в наших серцях!
15.05.2025 15:20 Відповісти
15.05.2025 18:11 Відповісти
Вічна пам'ять.
15.05.2025 18:24 Відповісти
Пам'ятаемо...Помстимось..Хороший був дядько...Касавчик...
15.05.2025 21:48 Відповісти
RIP
15.05.2025 21:55 Відповісти
Вічна пам'ять 🙏 А ті що зараз у владі України починаючи з клоуна закінчуючи мусорами це внутрішній ворог українців їх на нуль п військових до влади!
15.05.2025 23:12 Відповісти
 
 