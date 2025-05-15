У бою за Україну загинув актор і телеведучий Максим Неліпа. ФОТО
На фронті у боях проти російських загарбників загинув відомий український актор, телеведучий та військовослужбовець ЗСУ Максим Неліпа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила дружина актора Тамара.
"Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Поки що ще мало інформації. У зв'язку з надважкою обстановкою в країні потрібно чекати, йде слідство обставин", - йдеться в дописі.
Максим Неліпа народився 1976 року в Києві.
Був відомими українським актором, телеведучим телепередач "Програй мільйон" і "Підйом". Він також грав у КВК та брав участь у зйомках колективу "Дизель Шоу".
У 2007-му брав участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з Оленою Шоптенко.
З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він добровільно приєднався до Збройних сил України. У січні 2025 року був поранений на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі та після реабілітації знову повернувся до служби.
Вечная память воину, который отдал жизнь за Бога, народ и Украину.
Ми принесем і непідводячись з колін,
Фінальний раз ми скажем "БРАВО!" тихо-тихо,
І не чекаючи у відповідь уклін...
Максим з першої категорії людей.
"Так, це правда. На російсько-українській війні загинув брат - відомий український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВН "Ковбої Політеха", учасник проєктів "Хто там", "Народна зірка", "Дизель Шоу", "Танці з зірками" та ін. Максим Нелипа, який із початком повномасштабного вторгнення рф вступив до лав Збройних сил України.
Макс був не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка, але й воїн, захисник України. Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він "виступав" у Силах безпілотних систем - влаштовував за допомоги БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів."
Честь 🫡 Герої не вмирають! 💪⚔️🇺🇦
Дякую братику, ти в наших серцях 💔
Пишаємось, сумуємо, пам'ятаємо 🕯️
Щирі співчуття рідним...
Простіть нас...
Співчуття близьким! Герої не вмирають , бо живуть в наших серцях!