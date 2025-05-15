УКР
Збитки Запоріжжяобленерго на 730 млн грн: підозрюють двох екскерівників, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили колишнього генерального директора та комерційного директора ПАТ "Запоріжжяобленерго" у причетності до службової недбалості, що призвела до збитків компанії на 730 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у 2019 році керівники уклали договір на постачання електроенергії з промисловим підприємством. Хоча за умовами контракту постачання мало відбуватись за тарифом 2-го класу (для об'єктів без підстанцій), по факту завод отримував електроенергію за нижчим тарифом 1-го класу. Це знизило її вартість і спричинило значні збитки енергетичному підприємству. Незалежна експертиза підтвердила розмір завданих збитків - 730 млн грн.

Крім того, слідство встановило, що ексгендиректор незаконно збирав конфіденційну інформацію про працівників компанії, зокрема фотографував їхні персональні дані.

Обом фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Колишньому гендиректору додатково інкримінують порушення недоторканності приватного життя (ч. 2 ст. 182 КК України). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Розслідування триває.

СБУ (13262) Запоріжжяобленерго (31) Бюро економічної безпеки (734)
Службова недбалість? - недбало організували оборудку і попались
15.05.2025 13:26 Відповісти
Та нічого, зараз тариф до 10 грн піднімуть і буде все ОК.
15.05.2025 13:32 Відповісти
Що там з незаконним підвищенням тарифів? Адже відключень немає і генерації як виявилось вистачає, а на рахунках Енергоатому вже близько трильйона нерозподілених коштів, які б мали піти на міфічні російські реактори. Це наші з вами кошти і у нормальній країні їх мали б направити на потреби Збройних Сил.
15.05.2025 15:15 Відповісти
 
 