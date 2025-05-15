Збитки Запоріжжяобленерго на 730 млн грн: підозрюють двох екскерівників, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили колишнього генерального директора та комерційного директора ПАТ "Запоріжжяобленерго" у причетності до службової недбалості, що призвела до збитків компанії на 730 млн грн.

За даними слідства, у 2019 році керівники уклали договір на постачання електроенергії з промисловим підприємством. Хоча за умовами контракту постачання мало відбуватись за тарифом 2-го класу (для об'єктів без підстанцій), по факту завод отримував електроенергію за нижчим тарифом 1-го класу. Це знизило її вартість і спричинило значні збитки енергетичному підприємству. Незалежна експертиза підтвердила розмір завданих збитків - 730 млн грн.

Крім того, слідство встановило, що ексгендиректор незаконно збирав конфіденційну інформацію про працівників компанії, зокрема фотографував їхні персональні дані.

Обом фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Колишньому гендиректору додатково інкримінують порушення недоторканності приватного життя (ч. 2 ст. 182 КК України). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Розслідування триває.

