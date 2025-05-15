РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10432 посетителя онлайн
Новости Фото Убытки государству
1 041 3

Ущерб Запорожьеоблэнерго на 730 млн грн: подозревают двух экс-руководителей, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили бывшего генерального директора и коммерческого директора ПАО "Запорожьеоблэнерго" в причастности к служебной халатности, которая привела к убыткам компании на 730 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ выявила убытки в Запорожжяоблэнерго на 730 млн грн
СБУ выявила убытки в Запорожжяоблэнерго на 730 млн грн

По данным следствия, в 2019 году руководители заключили договор на поставку электроэнергии с промышленным предприятием. Хотя по условиям контракта поставки должны были происходить по тарифу 2-го класса (для объектов без подстанций), по факту завод получал электроэнергию по более низкому тарифу 1-го класса. Это снизило ее стоимость и повлекло значительные убытки энергетическому предприятию. Независимая экспертиза подтвердила размер нанесенного ущерба - 730 млн грн.

Кроме того, следствие установило, что экс-гендиректор незаконно собирал конфиденциальную информацию о работниках компании, в частности фотографировал их персональные данные.

Обоим фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Бывшему гендиректору дополнительно инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 182 УК Украины). Им грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хотел передать РФ данные об обороне Черкасской области: СБУ задержала агента ФСБ

Автор: 

СБУ (20325) запорожьеоблэнерго (8) Бюро экономической безопасности (248)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Службова недбалість? - недбало організували оборудку і попались
показать весь комментарий
15.05.2025 13:26 Ответить
Та нічого, зараз тариф до 10 грн піднімуть і буде все ОК.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:32 Ответить
Що там з незаконним підвищенням тарифів? Адже відключень немає і генерації як виявилось вистачає, а на рахунках Енергоатому вже близько трильйона нерозподілених коштів, які б мали піти на міфічні російські реактори. Це наші з вами кошти і у нормальній країні їх мали б направити на потреби Збройних Сил.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:15 Ответить
 
 