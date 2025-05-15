Ущерб Запорожьеоблэнерго на 730 млн грн: подозревают двух экс-руководителей, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили бывшего генерального директора и коммерческого директора ПАО "Запорожьеоблэнерго" в причастности к служебной халатности, которая привела к убыткам компании на 730 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.





По данным следствия, в 2019 году руководители заключили договор на поставку электроэнергии с промышленным предприятием. Хотя по условиям контракта поставки должны были происходить по тарифу 2-го класса (для объектов без подстанций), по факту завод получал электроэнергию по более низкому тарифу 1-го класса. Это снизило ее стоимость и повлекло значительные убытки энергетическому предприятию. Независимая экспертиза подтвердила размер нанесенного ущерба - 730 млн грн.

Кроме того, следствие установило, что экс-гендиректор незаконно собирал конфиденциальную информацию о работниках компании, в частности фотографировал их персональные данные.

Обоим фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Бывшему гендиректору дополнительно инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 182 УК Украины). Им грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

