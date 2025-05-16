Екскапітану збірної України з футболу Тимощуку повідомлено про підозру за збір грошей для військових РФ. ФОТО
Колишньому гравцеві збірної України з футболу Анатолію Тимощуку, який тривалий час мешкає у РФ та підтримує військові підрозділи країни-агресора, заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Встановлено, що колишній капітан збірної команди України з футболу з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу "Зеніт". У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.
Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тис. рублів.
"Гроші від продажу лотів були скеровані на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" ЗС РФ, відомому як "розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому в "светлояр" ЗС РФ", - зазначає прокуратура.
Тепер футболісту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За інформацією Київської міської прокуратури, після повномасштабного вторгнення РФ до України фігурант тривалий час не висловлювався на цю тему. А наприкінці 2022 року в інтерв’ю назвав війну проти України "спеціальною військовою операцією" та заявив, що мовчав весь цей час, оскільки вважає, що "не все так однозначно" і ще він не бачить різниці між народами України та Росії.
У січні 2023-го РНБО ввела проти футболіста персональні санкції. Крім того, його позбавлено всіх державних нагород.
Типова деКомунізація назви міста... Був Лені-град - став пітєр. Тьфу...
І ці кацапи звинувачують Україну в деКомунізації назв міст.
комуняки кпрф у росії просто вже зі шкури вилізли щоб повернути назву Сталінград - а дзузьки - пересідєнту не потрібен культ лічності сраліна - бо ліліпутун САМ КУЛЬТ.
Єдине що він дозволив цього року - перейменувати аєропорт волгограда в аеропорт сталінград...
Дали Саакашвілі на законних підставах громадянство України, потім відібрали, знову дали й так по колу...
что за бред? лишить нражданства могут, например (цитата):
"В случае установления факта участия лица в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства-оккупанта, или государства, находящегося с Украиной в вооруженном конфликте или способствует реализации вооруженной агрессии против Украины."
"Добровольное получение гражданином Украины паспорта гражданина государства-оккупанта"