Екскапітану збірної України з футболу Тимощуку повідомлено про підозру за збір грошей для військових РФ. ФОТО

Колишньому гравцеві збірної України з футболу Анатолію Тимощуку, який тривалий час мешкає у РФ та підтримує військові підрозділи країни-агресора, заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що колишній капітан збірної команди України з футболу з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу "Зеніт". У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тис. рублів.

"Гроші від продажу лотів були скеровані на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" ЗС РФ, відомому як "розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому в "светлояр" ЗС РФ", - зазначає прокуратура.

Тепер футболісту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією Київської міської прокуратури, після повномасштабного вторгнення РФ до України фігурант тривалий час не висловлювався на цю тему. А наприкінці 2022 року в інтерв’ю назвав війну проти України "спеціальною військовою операцією" та заявив, що мовчав весь цей час, оскільки вважає, що "не все так однозначно" і ще він не бачить різниці між народами України та Росії.

У січні 2023-го РНБО ввела проти футболіста персональні санкції. Крім того, його позбавлено всіх державних нагород.

