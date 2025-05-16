УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10255 відвідувачів онлайн
Новини Фото Державна зрада
4 429 21

Екскапітану збірної України з футболу Тимощуку повідомлено про підозру за збір грошей для військових РФ. ФОТО

Колишньому гравцеві збірної України з футболу Анатолію Тимощуку, який тривалий час мешкає у РФ та підтримує військові підрозділи країни-агресора, заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що колишній капітан збірної команди України з футболу з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу "Зеніт". У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тис. рублів.

Тимощуку повідомлено про підозру

"Гроші від продажу лотів були скеровані на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" ЗС РФ, відомому як "розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому в "светлояр" ЗС РФ", - зазначає прокуратура.

Тепер футболісту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

За інформацією Київської міської прокуратури, після повномасштабного вторгнення РФ до України фігурант тривалий час не висловлювався на цю тему. А наприкінці 2022 року в інтерв’ю назвав війну проти України "спеціальною військовою операцією" та заявив, що мовчав весь цей час, оскільки вважає, що "не все так однозначно" і ще він не бачить різниці між народами України та Росії.

У січні 2023-го РНБО ввела проти футболіста персональні санкції. Крім того, його позбавлено всіх державних нагород.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскапітан збірної України з футболу Тимощук передав футболку з автографом аукціону, що збирає кошти для окупантів. ФОТО

Автор: 

прокуратура (3733) Тимощук Анатолій (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Підарюга!
показати весь коментар
16.05.2025 13:10 Відповісти
+12
Манкурт *обаний
показати весь коментар
16.05.2025 13:12 Відповісти
+6
Криса
показати весь коментар
16.05.2025 13:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підарюга!
показати весь коментар
16.05.2025 13:10 Відповісти
Манкурт *обаний
показати весь коментар
16.05.2025 13:12 Відповісти
підаром був, та їм і залишився,!
показати весь коментар
16.05.2025 13:22 Відповісти
Що це таке "город герой ленінград"? Де він зараз що з ним?..
Типова деКомунізація назви міста... Був Лені-град - став пітєр. Тьфу...
І ці кацапи звинувачують Україну в деКомунізації назв міст.
показати весь коментар
16.05.2025 13:14 Відповісти
Кацапня дохера декомунізовала, той же волгоград, самара…
показати весь коментар
16.05.2025 13:49 Відповісти
👍 "голосніше всіх дєржітє вора кричить сам злодій"
комуняки кпрф у росії просто вже зі шкури вилізли щоб повернути назву Сталінград - а дзузьки - пересідєнту не потрібен культ лічності сраліна - бо ліліпутун САМ КУЛЬТ.
Єдине що він дозволив цього року - перейменувати аєропорт волгограда в аеропорт сталінград...
показати весь коментар
16.05.2025 13:56 Відповісти
А громадянства України його позбавили?
показати весь коментар
16.05.2025 13:16 Відповісти
Такий ресурс для "Слуг"
показати весь коментар
16.05.2025 13:21 Відповісти
яким чином? позбавити можна лише громадянства, набутого незаконним шляхом.
показати весь коментар
16.05.2025 13:21 Відповісти
Прецеденти є.
Дали Саакашвілі на законних підставах громадянство України, потім відібрали, знову дали й так по колу...
показати весь коментар
16.05.2025 13:26 Відповісти
"яким чином? позбавити можна лише громадянства, набутого незаконним шляхом"

что за бред? лишить нражданства могут, например (цитата):
"В случае установления факта участия лица в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства-оккупанта, или государства, находящегося с Украиной в вооруженном конфликте или способствует реализации вооруженной агрессии против Украины."
показати весь коментар
16.05.2025 13:36 Відповісти
а также:
"Добровольное получение гражданином Украины паспорта гражданина государства-оккупанта"
показати весь коментар
16.05.2025 13:40 Відповісти
так це лише законопроект. його прийняли вже?
показати весь коментар
16.05.2025 13:46 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 13:19 Відповісти
Толік- ********.
показати весь коментар
16.05.2025 13:23 Відповісти
перевертень
показати весь коментар
16.05.2025 13:31 Відповісти
Криса
показати весь коментар
16.05.2025 13:33 Відповісти
Самокат этой гниде с сюрпрайзом...
показати весь коментар
16.05.2025 13:41 Відповісти
Що можна чекати від футболістів,які все своє спортивне життя перепродаються між клубами країн Світу та міняють сторони...? Для них Батьківщина - там де краще платять...На жаль це стосується не тільки футбола у професійному спорті
показати весь коментар
16.05.2025 13:46 Відповісти
А шо у нього з писком? (фото з футболкою) Невдала хірургична пластика?
показати весь коментар
16.05.2025 14:04 Відповісти
У Толіка дах почав їхати ще в Донецьку з 1999 року.
показати весь коментар
16.05.2025 14:09 Відповісти
 
 