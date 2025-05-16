РУС
Экс-капитану сборной Украины по футболу Тимощуку сообщили о подозрении за сбор денег для военных РФ. ФОТО

Бывшему игроку сборной Украины по футболу Анатолию Тимощуку, который длительное время живет в РФ и поддерживает военные подразделения страны-агрессора, заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что бывший капитан сборной команды Украины по футболу с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского футбольного клуба "Зенит". В сентябре прошлого года его клуб участвовал в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений РФ, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины.

Так, по окончанию игры, футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию РФ решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тыс. рублей.

Тимощуку сообщено о подозрении

"Деньги от продажи лотов были направлены на помощь "106-му разведывательному батальону" ВС РФ, известному как "разведотряд 106 "Москва", а в дальнейшем переименованном в "светлояр" ВС РФ", - отмечает прокуратура.

Теперь футболисту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации Киевской городской прокуратуры, после полномасштабного вторжения РФ в Украину фигурант долгое время не высказывался на эту тему. А в конце 2022 года в интервью назвал войну против Украины "специальной военной операцией" и заявил, что молчал все это время, поскольку считает, что "не все так однозначно" и еще он не видит разницы между народами Украины и России.

В январе 2023-го СНБО ввел против футболиста персональные санкции. Кроме того, он лишен всех государственных наград.

Топ комментарии
+19
Підарюга!
16.05.2025 13:10 Ответить
16.05.2025 13:10 Ответить
+12
Манкурт *обаний
16.05.2025 13:12 Ответить
16.05.2025 13:12 Ответить
+6
Криса
16.05.2025 13:33 Ответить
16.05.2025 13:33 Ответить
Підарюга!
16.05.2025 13:10 Ответить
16.05.2025 13:10 Ответить
Манкурт *обаний
16.05.2025 13:12 Ответить
16.05.2025 13:12 Ответить
підаром був, та їм і залишився,!
16.05.2025 13:22 Ответить
16.05.2025 13:22 Ответить
Що це таке "город герой ленінград"? Де він зараз що з ним?..
Типова деКомунізація назви міста... Був Лені-град - став пітєр. Тьфу...
І ці кацапи звинувачують Україну в деКомунізації назв міст.
16.05.2025 13:14 Ответить
16.05.2025 13:14 Ответить
Кацапня дохера декомунізовала, той же волгоград, самара…
16.05.2025 13:49 Ответить
16.05.2025 13:49 Ответить
👍 "голосніше всіх дєржітє вора кричить сам злодій"
комуняки кпрф у росії просто вже зі шкури вилізли щоб повернути назву Сталінград - а дзузьки - пересідєнту не потрібен культ лічності сраліна - бо ліліпутун САМ КУЛЬТ.
Єдине що він дозволив цього року - перейменувати аєропорт волгограда в аеропорт сталінград...
16.05.2025 13:56 Ответить
16.05.2025 13:56 Ответить
А громадянства України його позбавили?
16.05.2025 13:16 Ответить
16.05.2025 13:16 Ответить
Такий ресурс для "Слуг"
16.05.2025 13:21 Ответить
16.05.2025 13:21 Ответить
яким чином? позбавити можна лише громадянства, набутого незаконним шляхом.
16.05.2025 13:21 Ответить
16.05.2025 13:21 Ответить
Прецеденти є.
Дали Саакашвілі на законних підставах громадянство України, потім відібрали, знову дали й так по колу...
16.05.2025 13:26 Ответить
16.05.2025 13:26 Ответить
"яким чином? позбавити можна лише громадянства, набутого незаконним шляхом"

что за бред? лишить нражданства могут, например (цитата):
"В случае установления факта участия лица в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства-оккупанта, или государства, находящегося с Украиной в вооруженном конфликте или способствует реализации вооруженной агрессии против Украины."
16.05.2025 13:36 Ответить
16.05.2025 13:36 Ответить
а также:
"Добровольное получение гражданином Украины паспорта гражданина государства-оккупанта"
16.05.2025 13:40 Ответить
16.05.2025 13:40 Ответить
так це лише законопроект. його прийняли вже?
16.05.2025 13:46 Ответить
16.05.2025 13:46 Ответить
16.05.2025 13:19 Ответить
16.05.2025 13:19 Ответить
Толік- ********.
16.05.2025 13:23 Ответить
16.05.2025 13:23 Ответить
перевертень
16.05.2025 13:31 Ответить
16.05.2025 13:31 Ответить
Криса
16.05.2025 13:33 Ответить
16.05.2025 13:33 Ответить
Самокат этой гниде с сюрпрайзом...
16.05.2025 13:41 Ответить
16.05.2025 13:41 Ответить
Що можна чекати від футболістів,які все своє спортивне життя перепродаються між клубами країн Світу та міняють сторони...? Для них Батьківщина - там де краще платять...На жаль це стосується не тільки футбола у професійному спорті
16.05.2025 13:46 Ответить
16.05.2025 13:46 Ответить
А шо у нього з писком? (фото з футболкою) Невдала хірургична пластика?
16.05.2025 14:04 Ответить
16.05.2025 14:04 Ответить
У Толіка дах почав їхати ще в Донецьку з 1999 року.
16.05.2025 14:09 Ответить
16.05.2025 14:09 Ответить
 
 