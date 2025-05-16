Экс-капитану сборной Украины по футболу Тимощуку сообщили о подозрении за сбор денег для военных РФ. ФОТО
Бывшему игроку сборной Украины по футболу Анатолию Тимощуку, который длительное время живет в РФ и поддерживает военные подразделения страны-агрессора, заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Установлено, что бывший капитан сборной команды Украины по футболу с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского футбольного клуба "Зенит". В сентябре прошлого года его клуб участвовал в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений РФ, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины.
Так, по окончанию игры, футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию РФ решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тыс. рублей.
"Деньги от продажи лотов были направлены на помощь "106-му разведывательному батальону" ВС РФ, известному как "разведотряд 106 "Москва", а в дальнейшем переименованном в "светлояр" ВС РФ", - отмечает прокуратура.
Теперь футболисту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По информации Киевской городской прокуратуры, после полномасштабного вторжения РФ в Украину фигурант долгое время не высказывался на эту тему. А в конце 2022 года в интервью назвал войну против Украины "специальной военной операцией" и заявил, что молчал все это время, поскольку считает, что "не все так однозначно" и еще он не видит разницы между народами Украины и России.
В январе 2023-го СНБО ввел против футболиста персональные санкции. Кроме того, он лишен всех государственных наград.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Типова деКомунізація назви міста... Був Лені-град - став пітєр. Тьфу...
І ці кацапи звинувачують Україну в деКомунізації назв міст.
комуняки кпрф у росії просто вже зі шкури вилізли щоб повернути назву Сталінград - а дзузьки - пересідєнту не потрібен культ лічності сраліна - бо ліліпутун САМ КУЛЬТ.
Єдине що він дозволив цього року - перейменувати аєропорт волгограда в аеропорт сталінград...
Дали Саакашвілі на законних підставах громадянство України, потім відібрали, знову дали й так по колу...
что за бред? лишить нражданства могут, например (цитата):
"В случае установления факта участия лица в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства-оккупанта, или государства, находящегося с Украиной в вооруженном конфликте или способствует реализации вооруженной агрессии против Украины."
"Добровольное получение гражданином Украины паспорта гражданина государства-оккупанта"