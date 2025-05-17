Рашисти атакували Куп’янщину дроном та РСЗВ: чотири людини зазнали поранень, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Вдень 16 травня російські загарбники завдали ударів по Куп'янську та Кутьківці Харківської області. Через ворожі обстріли чотири людини зазнали поранень.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 13:00 окупанти здійснили обстріл Купʼянська. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Поранення дістав 59-річний чоловік - його доставлено до лікарні. Попередньо встановлено, що окупанти обстріляли місто з РСЗВ "Град".

Близько 14:20 ворожий FPV-дрон вдарив по м. Купʼянськ - пошкоджено приватне домоволодіння.

Орієнтовно о 14:30 окупанти знову атакували село Кутьківка Купʼянського району. Внаслідок удару вибухові поранення дістали двоє чоловіків і жінка. Тип озброєння, застосованого ворогом, уточнюється.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: Рашисти вдарили FPV-дроном по Куп’янську: загинула жінка, 4 особи поранено