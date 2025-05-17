В результате российских обстрелов в Купянском районе ранены четыре человека, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Днем 16 мая российские захватчики нанесли удары по Купянску и Кутьковке Харьковской области. Из-за вражеских обстрелов четыре человека получили ранения.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Около 13:00 оккупанты совершили обстрел Купянска. Повреждены, по меньшей мере, 10 частных домов. Ранения получил 59-летний мужчина - он доставлен в больницу. Предварительно установлено, что оккупанты обстреляли город из РСЗО "Град".

Около 14:20 вражеский FPV-дрон ударил по г. Купянск - повреждено частное домовладение.

Ориентировочно в 14:30 оккупанты снова атаковали село Кутьковка Купянского района. В результате удара взрывные ранения получили двое мужчин и женщина. Тип вооружения, примененного врагом, уточняется.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения россиянами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

